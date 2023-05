﻿Tag der Arbeit in Rendsburg: „Wir brauchen mehr tarifgebundene Arbeitsplätze“

Rendsburg. „Gute Arbeit muss gut entlohnt werden“, sagte Torsten Jäger von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bei der Maikundgebung zum Tag der Arbeit auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg. Gut 150 Gäste waren der Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gefolgt. Das Treffen verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.

Gewerkschaft fordert Arbeitsbedingungen, bei denen die Arbeit Vergnügen macht

In seiner Rede wendete sich GdP-Landesvorsitzender Torsten Jäger besonders an die Arbeitgeber: „Es gibt die Erkenntnis, dass Gutes zum Guten führt.“ Sein Appell, Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen Mitarbeiter Vergnügen an der Arbeit haben, quittierten die Gäste auf dem Schiffbrückenplatz mit kräftigem Applaus und zustimmendem Trillerpfeifenkonzert. „Lassen Sie ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen.“

Steht hinter den Gewerkschaften: Samuel Rothberger von den Linken. © Quelle: Beate König

Tag der Arbeit in Rendsburg: Beim Lohn ist Schleswig-Holstein bundesweit Schlusslicht

Jäger appellierte aber auch an dem Teamgedanken der Mitarbeiter: „Die Klugheit der Kollegen hat Stärken und Nutzen.“ Der Weg dorthin führe über fest vereinbarte Regeln, darunter die Tarifbindungen. Der Gewerkschafter erinnerte an den Istzustand in Schleswig-Holstein: Im Vergleich zum bundesweiten Schnitt verdienen Beschäftigte in Schleswig-Holstein zwölf Prozent weniger. Bei der Entlohnung ist Schleswig-Holstein bundesweit Schlusslicht.

Die Besoldung von A7- und A9-Stellen nannte Jäger als handfestes Beispiel. Bei 41-Stunden-Wochen heiße das 400 Euro weniger im Schnitt. Über ein Berufsleben gerechnet seien das 200 000 Euro.

Der GdP-Mann machte sich auch für altersgerechte Arbeitsplätze stark. Und: Das Abschieben von qualifizierten Fachkräften müsse vermieden, das Chancenaufenthaltsrecht erhalten bleiben. Ziel dieser Forderung sei nicht, die Arbeitskraft auszunutzen. „Es geht darum, Menschen in Arbeit zu bringen.“

Die Gewerkschaften stehen bei Arbeitgeberverbänden für ihre bundesweite Streik-Aktionen derzeit in der Kritik. Dem Vorwurf, Deutschland befinde sich im Dauerstreik, entgegnete Torsten Jäger entschieden: „Streik ist ein verbrieftes Grundrecht. Das lassen wir uns nicht nehmen.“ Mitbestimmung sei eine Urform der Demokratie.

„Alle Beschäftigten haben eine auskömmliche Rente verdient“, sagte Torsten Jäger. „Die Gewerkschaften wollen erreichten Wohlstand sichern und sich für Renten über dem Existenzminimum starkmachen. Viele Rentner befänden sich in der Armutsfalle. „Da muss dringend gegengesteuert werden.“

Fazit der Gewerkschaft am Tag der Arbeit in Rendsburg: „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“

In Rendsburg leben viele Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, berichtete Jäger. „Die wissen nicht, wie sie über den Monat kommen. Am 20. des Monats ist der Kühlschrank leer.“ Seine Antwort darauf: „Wir brauchen dringend mehr soziale Gerechtigkeit.“ Gesamtgesellschaftlich betrachtet komme er zu dem Schluss: „Wir können uns die Reichen einfach nicht mehr leisten.“

Kurz vor den Kommunalwahlen am 14. Mai appellierte Jäger an die 150 Gäste: „Nehmt an den Wahlen teil! An Personalratswahlen, auch an den Kommunalwahlen.“

Im Anschluss hatte der Gewerkschaftsbund mit Parteien und Verbänden ein Fest mit Live-Musik, Bratwurst, Waffeln und Kinderspiele organisiert.