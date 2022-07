Antje Michalsky ist VHS-Leiterin in Molfsee. Das Herbstprogramm hat wieder viele Neuigkeiten zu bieten.

Molfsee. In der Coronapandemie wurde bei der Volkshochschule (Vhs) Molfsee das digitale Programmheft eingeführt – und laut Vhs-Leiterin Antje Michalsky funktioniert das neue System gut. „Aber einige Teilnehmende haben das gedruckte Heft sehr vermisst, sodass wir 500 Hefte auf recyceltem Papier drucken, die an zentralen Orten ausgelegt werden“, erklärt sie. Der Inhalt: ein Angebot, das vom Bridge über Walking mit Hund zum Whisky-Tasting reicht.

Bewegung in der Natur ist gesund und macht glücklich – das weiß auch Hundebesitzerin Antje Michalsky. Daher wird sie vielleicht auch selbst mitmachen, wenn Gesa Sturm den neuen Kursus Walking mit Hund anbietet. Los geht es am Dienstag, 23. August, 17 bis 18 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz der Vhs. Die benötigte Ausrüstung – ein spezieller Gurt, an dem die Hundeleine befestigt wird – stellt die Dozentin.

Volkshochschule Molfsee: Whisky-Tasting mit Thom Glas

Ebenfalls in die Natur geht es mit Jessica Dietz, die mit einer Gruppe gehen, bewusst atmen und einfache Yogaübungen machen möchte. Das erste Treffen ist für Freitag, 19. August, 10 bis 11 Uhr, am Eingang zur Sporthalle am Bärenkrug angesetzt.

Außerdem im Programm: Anfängerkurse in den drei Sprachen Dänisch, Spanisch und Französisch. In einem Kursus können Anfänger das Spiel Bridge kennenlernen. Es gibt zwei Walking Kurse, einen davon mit Hund, viele kreative Angebote sowie einen Astronomiekurs. „Und natürlich auch wieder unseren beliebten Trivia-Quiz-Abend mit Judith Bräunig“, so Michalsky.

Ein Highlight soll wieder der englische Quizabend ebenfalls mit Judith Bräunig sein. Dieser Abend mit vielen Fragen aus Themengebieten wie Sport, Entertainment, Science, England and more sowie einer Überraschungszusatzaufgabe ist für Freitag, 25. November, 19 bis 21 Uhr, geplant in der Begegnungsstätte Osterberg.

Strümpfe stricken, Whisky probieren, Pilze sammeln

Eine Premiere steht am Freitag, 20. Januar, 19 bis 21.30 Uhr, an: Von der Geschichte bis zur Herstellung geht es um das schottische Nationalgetränk Whisky. Bei der Verkostung von sechs Single Malts unter Anleitung von Thom Glas sollen die Unterschiede der einzelnen Whisky-Regionen erschmeckt werden. Die Kosten betragen 50 Euro, in der Gebühr sind neben dem Whiskey auch Wasser und Brot zum Neutralisieren der Geschmacksnerven enthalten.

Am Sonnabend, 22. Oktober, 9 bis 15 Uhr, geht es in die Pilze. Dozentin Vivien Hauser erklärt, wo welche wachsen und woran man Speisepilze erkennt. Ein weiteres Herbstthema hat Nadja Henningsen für die Vhs Molfsee im Visier: Sie zeigt, wie man kuschelige Socken für den Winter strickt. Gestrickt wird im Schulungsraum Stuthagen 17, ab 25. Oktober, jeweils von 19 bis 20 Uhr.

Infos zum Programm gibt es unter Tel. 0431-6599768 oder per Email unter info@vhs-molfsee.de.