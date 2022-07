Die Landesstraße 298 ist schon seit Mai in der Ortsdurchfahrt Langwedel gesperrt. Im November, so heißt es jetzt, soll hier wieder freie Fahrt sein. Was die Anwohner an der Baustelle stört.

Langwedel. Meckern die Anwohnerinnen und Anwohner aus Langwedel über die Bauarbeiter auf der L 298? Fehlanzeige. Die direkten Anwohner haben Verständnis für die im Mai begonnen Arbeiten auf 1,3 Kilometer Strecke der Ortsdurchfahrt. Bürgermeister Heerdegen berichtet aber über Beschwerden wegen Steinen, die von Rasern von der Straße auf ihre Grundstücke hochgespritzt werden.

Der Straßenbelag wurde geschreddert. Die Reifen der Autos wirbeln kleine Steine und Sand zwischen dem geröllartigen Untergrund auf – wenn sie schnell fahren. „Viel schlimmer als die Bauarbeiten ist der Verkehr, der durchkommt“, sagt Ernst-Albert Neumann (70). Wie die Anwohnerin Sabrina Gehrdt-Meier (42) überrascht ihn die Zahl an Autos, der Schleichverkehr durch die Gemeinde.

Die L 298 ist ab dem Abzweig nach Dätgen und hinter der Gemeinde Blumenthal für den Durchgangsverkehr gesperrt. Entsprechende Hinweise werden ignoriert. Dennoch rollen unablässig Autos. Campingbusse mit norwegischem Kennzeichen, Firmenwagen aus Hameln, Pendlerinnen und Pendler aus Kiel, Cabrios mit Plöner Kennzeichen – leer ist es auf der für Durchgangsverkehr komplett gesperrten Straße selten.

Auswärtige ziehen in der Baustelle „volle Möhre durch“

„Die Leute fahren schlimmer als vorher. Die ziehen volle Möhre durch. Wie die Bekloppten“, sagt Sabrina Gehrdt-Meier über die auswärtigen Fahrerinnen und Fahrer. Was ihr positiv auffällt: Lkw und Gelenkbusse rollen gerade nicht durchs Dorf. „Es ist viel ruhiger.“

November – der neue geplante Fertigstellungstermin löst bei Monika Schneider (66), die auf dem Eckgrundstück zur Mühlenstraße wohnt, eine leichte Verstimmung aus. „Es dauert schon sehr lange“, sagt sie. Ende September sollten die im Mai begonnenen Arbeiten ursprünglich fertig sein.

Radfahrer und Anwohner Heinz Schneegans (71) stört die Schotterpiste vor der Tür nicht. „Wenn es bergauf geht, steig ich ab und schiebe.“ Staub und Schutt stören ihn nicht. „Ich freue mich darauf, dass es besser wird.“ Heiko Harder (72) denkt laut nach: „Wenn es regnet und die Baustelle eine Schlammwüste wird, regen sich die gleichen Anwohner bestimmt auch auf.“

Statt Asphalt eine Schotterpiste: Radfahrer Heinz Schneegans (71) und Heiko Harder (72) steigen ab. © Quelle: Beate König

Was allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die mit den Kieler Nachrichten sprachen, positiv auffällt: Die Bauarbeiter erfüllen jeden Wunsch, wenn es um kurze Öffnungen der Baustelle geht. Der Kontakt ist gut. Bei Sabrina Gehrdt-Meier wurden Steine geliefert, per 40-Tonner. „Das kriegen wir hin“, hörte sie von den Bauarbeitern. Monika Schneiders Zugang zum Carport ist seit Tagen mit Baustellenbaken gesperrt. Das Auto kurz mal auf der Straße parken, um einem gehbehinderten Angehörigen einen kurzen Weg ins Haus zu ermöglichen – kein Problem. Familien mit kleinen Kindern waren schon auf der Baustelle zu Besuch. Die Bauarbeiter erklären ihnen, was gerade geschieht.

Marcus Dröge vom Amt Nortorfer Land berichtet, wie weit die Bauarbeiten sind. Die Sanierung ist langersehnt. Vor 23 Jahren begann die erste Planung beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Das Amt begleitet im Auftrag des LBV jetzt die Umsetzung der Arbeiten, die teils vom LBV, teils von der Gemeinde getragen werden.

Woran liegen die Verzögerungen?

Die Arbeiten laufen grundsätzlich nach Plan. Etwas Verzögerungen gab es beim Einbau der drei Oberflächenbehandlungsanlagen im Bereich der Olendieksau, da der vorgefundene Untergrund ertüchtigt werden musste. Die anvisierte Fertigstellung gemäß Bauzeitenplan der bauausführenden Firma liegt circa drei Wochen später als im Rahmen der Planung durch das Ingenieur-Büro ermittelt.

Gibt es Verzögerungen wegen Materialmangel oder Lieferschwierigkeiten?

„Lieferschwierigkeiten oder Materialmangel sind mir derzeit nicht bekannt“, berichtet Marcus Dröge. Die Baufirma hat hierzu noch keine Probleme oder dergleichen gemeldet.

Sind die Arbeiten bislang im Kostenrahmen?

Die Arbeiten liegen derzeit im Rahmen der durch das Ingenieur-Büro ermittelten Kostenberechnung vor Beginn der Maßnahme.

Was wurde bislang erledigt?

Im ersten Bauabschnitt wurde die Asphaltdeckschicht gefräst und punktuell in offener Bauweise und in geschlossener Bauweise Schäden am Regenwasser- und Schmutzwasserkanal behoben. Im zweiten Bauabschnitt wurden die drei Oberflächenbehandlungsanlagen im Bereich der Au gebaut.

Sie dienen dazu, dass das Niederschlagswasser vor der Einleitung in das Gewässer vor möglichen Verunreinigungen, etwa durch Öl oder dergleichen, gereinigt wird. Weiterhin wurde die Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt vollständig gefräst und einseitig bereits der Geh- und Radweg zurückgebaut. Die Verlegung der neuen Regenwasserleitung ist in dem Bereich Olendieksau bis Mühlenstraße erfolgt. Im Anschluss wird nun der Kanal östlich der Olendieksau verlegt.