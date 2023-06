﻿Tag der offenen Tür: L und M wirbt bei Schülern um Nachwuchs

Flintbek. Jungen Menschen Einblicke in die Berufswelt geben, Fragen zu Themen aus dem Arbeitsalltag beantworten – das war die Idee beim Tag der offenen Tür der Firma L und M Büroinformationssysteme. Rund 80 Schüler und Schülerinnen der achten Klassen der Schule am Eiderwald „durchkämmten“ Büros, Lager und Werkstätten und erhielten auf alle Fragen Antworten.

An zwei Tagen stand bei der Firma L und M mit Sitz im Konrad-Zuse-Ring in Flintbek neben Softwareentwicklung auch Schüler-Information auf dem Programm. Pressesprecher Yannik Böttcher hatte den Kontakt zur Schule am Eiderwald gesucht – und war mit seiner Idee auf offene Ohren gestoßen.

L und M in Flintbek lädt ein zum Schüler-Tag

„Das Angebot, dass unsere achten Klassen im Hause der Firma L und M einen Tag der offenen Tür verbringen können, haben wir gern angenommen“, erklärte Lehrer André Braessel, seine Kollegin Nina Liekfeldt nickte zustimmend. Beide Lehrkräfte begleiteten die Jugendlichen, die am zweiten Tag der Veranstaltung auf Tuchfühlung mit L und M gingen.

Die L und M Gruppe wurde vor 50 Jahren gegründet und gilt als eine der ersten Adressen im Norden für Workflow-DMS-IT und Dokumentenverarbeitung. Ursprünglich stand L und M für „Lichtpaussysteme und Mikrofilme“, die Produkte aus der Gründungszeit.

Aber die Firma hat sich längst mitsamt Technik entwickelt: Zur Kernkompetenz zählt alles, was im Büro mit Dokumentenbearbeitung zu tun hat. Dazu gehören Digitalisierung, elektronischer Workflow, das Drucken, Plotten und Scannen, aber auch die elektronische Archivierung und Verwaltung von Dokumenten: Für alle diese Tätigkeiten liefert L und M die nötigen Systeme, die entsprechende Software und das Know-how aus dem eigenen Unternehmen heraus.

Mit dabei beim Tag der offenen Tür war auch die 15-jährige Jolien. „Es ist schon spannend, mal zu sehen, wie viele Abteilungen hier in dem Haus sind. Meistens fährt man ja vorbei und kennt die Firma von drinnen gar nicht.“ Die Schülerin hat im Mai bereits ein mehrwöchiges Praktikum in der Verwaltung absolviert, aber auch diesen Tag der offenen Tür fand sie interessant.

Einblicke in alle Abteilungen bei L und M in Flintbek für die Schülerinnen und Schüler

Nicht nur die vielen unterschiedlichen Räume machten neugierig, es gab auch Zahlen, die die Besucher beeindruckten: „Knapp 40 Millionen Euro Umsatz haben wir in 2022 gemacht, 16 000 Druck- und Kopiersysteme werden von uns betreut“, erklärte L-und-M-Mitarbeiter Manfred Boller – und es war still bei den jungen Besuchern.

Beim Rundgang durch das Firmengebäude ging es nicht nur in die großen Lagerhallen und die Werkstätten, auch in den Büros durfte Einblick genommen werden. Die sogenannte Einsatzlenkung sorgte auch hier für Interesse: „Wenn eure Schule anruft, weil es am Drucker einen Papierstau gibt, kommen wir raus“, so ein Techniker.

Für Jolien steht fest: „So ein Einblick in eine Firma kann einem bei der Berufsauswahl sehr helfen.“

Für Pressesprecher Yannik Böttcher war nach den zwei Tagen klar: „Das Haus L und M wird solche Schülertage auch künftig anbieten. Wir wollen weiter mit der Schule am Eiderwald zusammenarbeiten.“

