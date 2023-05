Lagerhalle in Thumby brannte: Schaden in sechsstelliger Höhe

Thumby. Ein Feuer in einer Lagerhalle in Thumby hat einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Eigentümer der Halle am Dienstagabend gegen 20 Uhr Rauch in der Lagerhalle. Das Feuer breitete sich schnell aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Lagerhalle in Thumby befanden sich Traktoren und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sie wurden bei dem Brand zum größten Teil zerstört.

Lesen Sie auch

Der Schaden liegt laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.