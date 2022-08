﻿Landjugend Lindau-Revensdorf: Das Schöne ist der Zusammenhalt

Ihr nächstes großes Ding ist die traditionelle Scheunenfete am 27. August. Doch die Landjugend Lindau-Revensdorf engagiert sich das ganze Jahr über für die Jugend im Dorf. Von Kartfahren über Kino bis zum Kochen stellt sie viele Aktivitäten auf die Beine. Es gibt nur einen Nachteil am Landleben.

Lindau. Die Kühe grasen friedlich auf der Weide nebenan, in der Einbahnstraße Hof Königsförde ist kein Verkehr – ruhig und idyllisch ist es. Und doch sorgen hier und in der gesamten Gemeinde Lindau junge Leute dafür, dass regelmäßig etwas los ist auf dem Land: Die Landjugend Lindau-Revensdorf.

Für das nächste große Event liegen schon die Bauzäune auf dem Hof der Familie Dreeßen: Die traditionelle Scheunenfete am 27. August. Seit wann es die gibt? „Schon immer“, sagt Malte Dreeßen, erster Vorsitzender der Landjugend. In der kommenden Woche packen alle Aktiven mit an, um eine Cocktailbar aus Surfbrettern, eine Après-Ski-Hütte, das DJ-Podest und die Absperrung auf dem Hof Hinz in Lindau aufzubauen. Nach drei Abenden Vorbereitung soll alles bereit sein für einige Hundert Gäste.