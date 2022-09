Die Landwirtschaftsmesse Norla ist in alter Größe zurück: 500 Aussteller zeigen auf dem Messegelände in Rendsburg in diesem Jahr vor allem Neuerungen aus dem Bereich der Landtechnik. Neben Profis bietet die Messe jedoch auch ein breites Spektrum für Eigenheimbesitzer. Geöffnet ist noch bis Sonntag.

Landtechnik ist der Schwerpunkt der Norla 2022. Zur Eröffnung am Donnerstagmorgen strömten bereits zahlreiche Besucher auf das Messegelände in Rendsburg.

Rendsburg. Traktoren, Melkroboter, Tiere und ganz viel Technik: Die Landwirtschaftsmesse Norla 2022 in Rendsburg steht vor allem im Zeichen der Landtechnik. Auf 13 Hektar präsentieren sich noch bis Sonntag, 4. September, 500 Firmen und Organisationen. Neben Profis will die Messe auch Eigenheimbesitzer ansprechen. Dabei spielt erneuerbare Energie eine wichtige Rolle.

Zur Eröffnung rief die schleswig-holsteinische Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies die Besucher der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla zu einer offenen Diskussion mit den Ausstellern auf. „Die Land- und Ernährungswirtschaft steht aktuell vor großen Herausforderungen.“ Mit Blick auf die geopolitische Lage gelte es, die regionale Wertschöpfung zu stärken.

Norla eröffnet wieder mit 500 Ausstellern

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sagte, die Norla habe selten unter so vielen krisenhaften Situationen wie heute stattgefunden. Neben dem Ukraine-Krieg sei die Landwirtschaft vom Klimawandel stark betroffen und gehöre zu den Bereichen, die als Erste darauf reagieren müssen.

Beim Rundgang über die Messe ist von der Krise allerdings noch nicht viel zu merken. Anders als im Vorjahr unter Corona-Restriktionen ist das Gelände am Grünen Kamp in Rendsburg fast vollständig gefüllt, bereits kurz nach Öffnung der Tore um 9 Uhr füllt sich das Gelände mit Fachbesuchern, Verbrauchern und Schulklassen.

Am Stand von Lely erklärt etwa Timm Staggen, wie ein moderner Melkroboter funktioniert. „Die Tiere entscheiden selber, wann sie zum Melken gehen“, sagt der Experte. Identifiziert werden sie dabei von einem Transponder, den sie um den Hals tragen. Gerade liegen die Angler- und Holstein-Kühe aber lieber im Stroh, haben trotz der vielen Besucher die Ruhe weg.

Während Joyce (8) und Lotta (9) aus Osterrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde ferngelenkte Landmaschinen im Mini-Format steuern, probiert sich der 18-jährige Tom Lukas in der Halle der Landwirtschaftskammer an einem Harvester-Simulator aus. Dabei will der Umgang mit zwei Joysticks und zahlreichen Knöpfen geübt sein. „Man muss aufpassen, den Baum nicht auf andere Bäume oder die Maschine zu schmeißen“, sagt er.

Rendsburg: Landwirtschaftsmesse stellt Technik und erneuerbare Energien in den Fokus

Der Stand von Matthias Dührsen widmet sich der Photovoltaik. Sein Unternehmen aus Schönberg im Kreis Plön reinigt Solaranlagen jeden Maßstabs, nutzt dazu teilweise einen fernsteuerbaren Roboter. „Unsere Prämisse ist, die Solaranlagen möglichst lange im Wert zu erhalten“, sagt er. Reinigen können seine Maschinen jedoch auch mehr, zum Beispiel jüngst die Wände des Rendsburger Kanaltunnels.

Wie Maschinen die Arbeit auf dem Land verbessern können, erklärt ein paar Meter weiter Jan Stykowski. Er vertreibt Rundballenpressen der irischen Marke McHale. „Die funktionieren auch bei Nässe“, erklärt er. Weitere Besonderheit: Die Rundballen können direkt foliert werden, ein Netz wird nicht mehr benötigt. „Das erleichtert hinterher die Mülltrennung.“

Das könnte auch Jana Tobian helfen. Die 33-Jährige führt einen Milchviehbetrieb in Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde und sucht einen Teleskop-Radlader, etwa zum Stapeln von Heu. „Der von Weidemann gefällt mir besonders gut“, sagt sie und nimmt direkt hinter dem Steuer der rot lackierten Maschine Platz.

Eher für den Kleinbedarf ist hingegen der mobile Hühnerstall, den sich Anne Dithmer anschaut. Maximal 20 Tiere finden darin Platz, dafür kann er von einem normalen Auto gezogen werden. „Das wäre was für uns“, sagt sie. Die 21-Jährige hält Hühner bislang nur für den Eigenbedarf, will im kommenden Jahr aber in die Direktvermarktung einsteigen.

Norla 2022: Trotz Schwerpunkt Landtechnik sind auch Tiere auf der Messe

In den Hallen auf der Norla beraten unter anderem Beamte der Polizeidirektion Neumünster. Und zwar sowohl Verbraucher als auch Profis. „Wir haben Fragen zur Einbruchsicherheit genau so wie zum Thema Ladungssicherung in der Landwirtschaft“, sagt Polizeihauptkommissar Andreas Kirmes.

Den zweijährigen Momme interessiert jedoch etwas ganz anders: Seine Favoriten sind an diesem Tag die süßen Tiere vom Pony-Park Padenstedt bei Neumünster auf dem Vorführring.