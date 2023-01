﻿Last-Minute-Chance zum Einsteigen bei Bürgerstiftung Achterwehr

Die Bürgerstiftung Achterwehr gründet sich in der Galerie für aktuelle Kunst. Für Spätentschlossene die Last-Minute-Chance zum Einstieg in die Unterstützerinstitution für Kultur, Natur und Brauchtum.

Achterwehr. „Jetzt wird gegründet!“ heißt es für die Bürgerstiftung Achterwehr. Die Unterstützer-Organisation für Natur, Kultur und Brauchtum in der Gemeinde lädt zur Gründungsversammlung am Sonntag, 16. Januar, um 16 Uhr in die Galerie GAK ein. Für Spätentschlossene steht ein Last-Minute-Angebot: Sie können bis Sonntag noch als Stifter einsteigen.

Bonus für jeden Stifter und jede Stifterin: Er und sie unterstützen Projekte, die Achterwehr voranbringen. Dazu bekommen er oder sie eine Urkunde vom Innenministerium. Je nach Höhe der Einlage gibt es auch noch ein nachhaltiges Dankeschön für den Garten. Wer 2000 Euro mitbringt, bekommt ein Obstgehölz, für 1000 Euro gibt es ein Gehölz und für 500 Euro eine Tüte mit bienenfreundlicher Wildblumensaat.

Warum braucht Achterwehr eine Bürgerstiftung?

„Wir wollten eine Plattform schaffen für Menschen, die sich in der Gemeinde einbringen wollen. Für Natur, Umweltschutz und Brauchtumspflege“, erklärt Anke Hohmann, die zum designierten Vorstand der Stiftung gehört.

Achterwehr sei mehr als ein gehobener Vorort von Kiel. „Hier gibt es Aktivitäten, die man weiter entwickeln kann.“ Hoffnung der Stiftung: Dass sich Menschen mit Ideen, Zeit und Geld in die Stiftung einbringen wollen. Dreh- und Angelpunkt könnte die Galerie für aktuelle Kunst (GAK) im Inspektor-Weimar-Weg 19 sein.

Gemeinnützige Organisationen können sich um Mittel für Projekte bewerben

Beispiele für Projekte, die von der Stiftung unterstützt werden könnten? Anke Hohmann hat sofort zwei Ideen parat: Wenn ein Kindergarten in Achterwehr mit Kindern Starenkästen bauen will. Oder wenn eine gemeinnützige Organisation einen Vortragsabend zum Thema Solarpaneele finanzieren will, dann sei der Stiftungsrat der perfekte Ansprechpartner. „Wir starten selbst keine eigenen Projekte.“

Was passiert auf der Gründungsversammlung?

Am Gründungstag, der auch ein Neujahrsempfang ist, werden der Stiftungsrat und der Vorstand bestellt. Noch sind Thomas Holzhüter, Dagmar Joppich, Beate Marxen, Till Friedrich, Jasper Sievers, Sabine Holdorf-Schust, Henning Wurr und Jörg Pütz nur designierter Stiftungsrat, Anke Hohmann und Annabel Crotogino nur designierter Vorstand. Die Namen werden der Stiftungsaufsicht im Innenministerium übermittelt. Dort wurde bereits die Satzung vorgelegt. Innen- und Finanzministerium überprüfen die Rechtmäßigkeit des Gründungsverfahrens.

Seit 2020 rühren die angehenden Stifterinnen und Stifter und der Vorstand in Achterwehr die Werbetrommel für das Projekt, zuletzt gewannen sie noch zum Jahreswechsel 2022 neue Stifterinnen und Stifter. "Die Initiative ist fünf Jahre alt", erzählt Anke Hohmann. Bevor es richtig losgehen konnte, kam Corona dazwischen.

30 Stifterinnen und Stifter gaben bis jetzt nur Absichtserklärungen zu einer von ihnen bestimmten Einlagenhöhe ab. Seit Anfang Januar können sie aufs Konto der Stiftung im Werden einzahlen. „Wenn alle ihrer Erklärung nachkommen, liegen wir über 40 000 Euro Kapital“, sagt Anke Hohmann. Nach der ersten Woche 2023 lag der Kontostand zwischen 20 000 und 30 000 Euro.

Was passiert mit dem Geld der Stiftung?

„Wir starten als Verbrauchsstiftung“, sagt Anke Hohmann. Das heißt: Die Mittel sollen für Projekte ausgegeben werden, bis das Konto leer ist. Laut Satzung müssen die Stiftungsmittel binnen 15 Jahren abgeschmolzen sein.

Es gäbe auch eine Alternative: Die Stiftung könnte in eine Ewigkeitsstiftung umgewandelt werden. „Das wäre Nachhaltigkeit, die wir uns wünschen.“ Voraussetzung ist, dass die Stiftungsidee zündet und Spendenwellen rollen: „Wir nehmen nach der Gründung weiterhin Spenden an und können Spendenbescheinigungen ausstellen.“