﻿Last-Minute-Geschenke: Bücher, Tücher oder Spiele

Auch Last-Minute kann noch geshoppt werden: Viele Geschäfte haben ein großes Angebot parat. Also gehen Überraschungen auch noch auf den letzten Drücker. Kunden an Heiligabend sind vor allem Männer.

Flintbek/Bordesholm. Monatelang haben die Menschen Zeit, sich über Geschenke für ihre Lieben zum Weihnachtsfest Gedanken zu machen. Und dann kommt Heiligabend wieder ganz plötzlich und ein passendes Geschenk fehlt – was nun? „Kein Problem“, sagt Imke Janneck vom Kaufhaus Renner Haus und Garten in Flintbek. Auch Last-Minute gibt es dort und vielen anderen Geschäften in der Region noch einiges, worüber sich die Beschenkten zur Bescherung wirklich freuen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wichtigste: Am Heiligabend haben viele Läden noch bis 13 Uhr geöffnet. Imke Janneck von Renner in Flintbek hat noch ein Ass im Ärmel: Auf drei Etagen bietet das Geschäft im ländlichen Vorort eine große Bandbreite von Spielzeug für die Jüngsten bis zu Deko und Mitbringsel für die Älteren.

Gesellschaftsspiele sind nicht nur in Flintbek der Renner

Apropos Spielzeug: „Spiele waren in diesem Jahr auch wieder ein Renner“, verrät Janneck. Nicht nur das Spiel des Jahres – Cascadia – auch die unterschiedlichen Modelle von „Stadt, Land, Vollpfosten“ sind viel über den Ladentisch gegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei Cascadia ist ein Vorteil, dass es direkt am Heiligabend noch gespielt werden kann, es braucht keine große Vorbereitung“, erklärt sie. Das ruhige Legespiel sei auch ein Tipp für Menschen, die nicht gut verlieren können. Also genau richtig für die bisweilen stressige Atmosphäre bei dem großen Familienfest.

Ungebrochen sei ein weiterer Trend: „Ähnlich wie Schleich-Tiere ist der Trend nach Lego in jeder Form ungebrochen.“ Aber auch Tonies mit Musik und Hörspielen stünden beim Nachwuchs hoch im Kurs. Ein neuer Trend in diesem Jahr: „Outdoor-Spielzeug, beispielsweise Metalldetektoren für Kids.“ Eine ältere Dame kauft so einen Detektor für ihren Enkel, ihren Namen verrät sie natürlich nicht, es soll ja eine Überraschung werden – die natürlich vom Weihnachtsmann kommt.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

In der ersten Etage packt Kollegin Dorit Utecht gerade Geschenke ein. „Auf den letzten Drücker kommen immer wieder Menschen. Je später es ist, desto mehr Männer sind es“, verrät sie, während sie mit geschickten Fingern Schleifenband dekoriert. Die Kundin hat sich für ein Räder-Haus mit Teelicht entschieden. „Das sind auch echte Dauerbrenner, die gehen immer wieder gut“, sagt Utecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber sie hat noch einen Tipp für ein schönes Last-Minute-Geschenk parat: „Tücher und Schals, damit kann man wenig verkehrt machen“, zeigt sie auf ein buntes und vielfältiges Angebot. Also sollten auch auf den letzten Drücker in den Geschäften noch nette Geschenk zu finden sein.

Ahlmannsche Buchhandlung in Bordesholm mit Schmökertipps für Heiligabend

Auch in der Ahlmannschen Buchhandlung in der Holstenstraße Bordesholm werden am Sonnabend, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr die Türen geöffnet. „Momentan ist es eine wunderbare Hölle“, verrät Buchhändler Christoph Ahlmann über den Kundenstrom am Tag vor Weihnachten.

Auch er hat als passionierter Buchhändler einige Tipps auf Lager. „Ein ganz wundervolles Buch ist „Die Alleinseglerin“ von Christine Wolter“, sagt Ahlmann. Es erzählt die Geschichte einer Frau in der ehemaligen DDR, die ein Drachenboot von ihrem Vater erbt, es sanieren muss und dabei in einer Männerwelt auch so einiges erlebt.

Ebenfalls lesenswert: „Poetisch denken – jetzt“ von Marko Pajevic. „Ein Buch, das einen Hauch von Wissenschaft beinhaltet, das aber unglaublich toll ist“, so Ahlmann. Auch eine Krimi-Empfehlung gibt es vom Experten: In „Sternenmeer“ von Alexander Oetker geht es um Sterneküche und Mord. Und noch einen Dauerbrenner gibt es in der Buchhandlung: „,Zur See“ von Dörte Hansen.