﻿Late-Night-Shopping in Eckernförde: Nicolai-Straße lädt zum späten Bummel

Mit Gastronomie und Musik

Die Händler der Nicolaistraße in Eckernförde freuen sich auf viele Gäste zum Late-Night-Shopping am 29. Juni.

Wer tagsüber gearbeitet oder den ganzen Tag am Strand verbracht hat, kann am 29. Juni noch einmal richtig bummeln gehen. Die Einzelhändler in der St-Nicolai-Straße halten an diesem Abend ihre Türen zum Late-Night-Shopping länger offen.

