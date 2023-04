Lauf ins Leben Eckernförde: Meldungen ab jetzt möglich

Lauf ins Leben Eckernförde: So bunt wie auf diesem Archivbild soll die Eröffnung in diesem Jahr wieder werden.

Eckernförde. Joggen, Walken oder Gehen – beim 22-stündigen Spendenmarathon Lauf ins Leben in Eckernförde zeigen Aktive, Helfer und Zuschauer Solidarität mit Krebspatienten. Zur 19. Auflage des Benefiz-Events lädt die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft für das Wochenende vom 9. bis 10. September ein. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Erste Teams sind schon dabei.

Vergangenes Jahr traten rund 40 Gruppen und einige Einzelstarter auf dem Sportplatz des Schulzentrums Süd an, um sich für an Krebs erkrankte Menschen starkzumachen. Das Feld ist bunt gemischt: Private Laufteams, Familien, Vereine, Firmen und Organisationen machen beim Lauf ins Leben in Eckernförde mit. 2022 kamen dadurch 40 000 Euro an Spenden zusammen. Geld, das für die Krebsberatung in Eckernförde, aber auch für unterstützende Angebote verwendet wird.

Lauf ins Leben in Eckernförde soll ein Fest fürs Leben werden

Erste Gruppen haben sich angemeldet: Die Kreisläufer aus Borby sind dabei, die SV Holtsee Freunde und die Flitzpiepen vom TSV Rieseby. Weitere werden in den nächsten Wochen und Monaten noch erwartet. „Wir freuen uns, alle zum 19. Lauf ins Leben Eckernförde begrüßen zu können“, sagt Vanessa Boy, Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft. Gemeinsam wolle man ein Fest fürs Leben feiern und Krebspatienten und ihren Familien zeigen: Ihr seid nicht allein.

Die Lauf-Teams drehen 22 Stunden lang im Wechsel ihre Runden um den Sportplatz des Schulzentrums Süd. Egal ob Laufen, Gehen oder Walken – im Fokus stehen das gemeinsame Durchhalten und die Freude an der Gemeinschaft. Der Lauf ins Leben ist kein sportlicher Wettbewerb. Es geht nicht darum, wer der Schnellste wird. Vielmehr soll er eine Geste der Solidarität gegenüber Krebspatienten und ihren Angehörigen sein.

Rahmenprogramm mit Musik und Ständen beim Lauf ins Leben

Alle, die sich bei der Veranstaltung mit einem Team engagieren möchten, können sich ab sofort im Internet unter www.laufinsleben.de anmelden. Die Spenden fließen direkt in die Projekte der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft und helfen so, die kostenfreien Unterstützungsangebote für Patienten und ihre Familien fortzusetzen und auszubauen.

Empfohlen wird eine Startspende von zehn Euro, in der die Startgebühr von zwei Euro enthalten ist. Für Krebspatienten ist die Teilnahme kostenfrei. Unter Tel. 0431/8001085 oder E-Mail info@laufinsleben.de gibt es im Projektbüro weitere Informationen.

Begleitet wird der Lauf ins Leben von einem Familienfest, Live-Musik, Informations- und Aktionsständen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Einer der Höhepunkte ist jedes Jahr die mit Kerzen beleuchtete nächtliche Laufbahn, im Gedenken an Angehörige und Freunde, die an Krebs erkrankt sind oder waren. Die Tüten können von den Teilnehmern gestaltet werden.