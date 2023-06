﻿100 neue Bücher für den Ferienleseclub

Flintbek. Die Zahlen aus 2022 können sich sehen lassen: 63 Anmeldungen gab es beim Ferienleseclub (FLC), 334 Bücher wurden gelesen. Doch das möchte Büchereileiterin Andrea Frahm in diesem Jahr am liebsten noch toppen: Am 11. Juli beginnt die Ausleihe für den Ferienleseclub in Flintbek – ein Highlight unter den zahlreichen Veranstaltungen der Gemeindebücherei.

„Es lohnt sich für jeden, der mitmacht“, sagt Andrea Frahm, die mit ihrem Team in die letzten Vorbereitungen startet. Rund 2000 Euro an Spenden konnten in neue Bücher investiert werden: „Damit ist doch für jeden Geschmack etwas dabei“, ist Frahm überzeugt. Angesprochen sind Kinder von der vierten bis zur achten Klasse. Das Ziel: In den Sommerferien mindestens ein Buch zu lesen, Fragen zu beantworten und Stempel zu sammeln.

Rund 100 neue Bücher gibt es im Ferienleseclub

Der FLC ist ein Leseförderprojekt, das während der Sommerferien in rund 50 schleswig-holsteinischen Bibliotheken stattfindet. Der FLC motiviert die Kinder und Jugendlichen zum Lesen und belohnt sie für jedes durchgelesene Buch. „Und wer gerne liest, liest viel. Das ist für mich ein Herzensprojekt“, sagt Andrea Frahm von der Bücherei.

Die Wichtigkeit des sinnentnehmenden Lesens steht für die Büchereileiterin im Mittelpunkt. „Es kommt nicht auf die Menge der Bücher an. Es kommt darauf an, Kinder für das Lesen zu begeistern.“ Ferienleseclub und Themenraum sind kostenlos.

Themenraum für das „besondere“ Buch und Comic-Lesung

Eine digitale Komponente gibt es seit vergangenem Jahr bereits beim FLC: „Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich anmelden und landesweit digital austauschen“, erläutert Frahm.„Damit geben sie auch Lesetipps weiter.“

Das Logbuch mit den gesammelten Stempeln können die Kinder nach den Ferien abgeben, dann gibt es auch Urkunden für die Fleißigsten in Gold, Silber oder Bronze. Mit der großen Abschlussparty und der Urkundenverleihung endet der Ferienleseclub.

Ein weiteres Highlight ist die Comic-Lesung mit Musik und dem Kieler Comic-Zeichner und Illustrator Gregor Hinz, der zu den Herausgebern des Comic-Magazins „Pure Fruit“ gehört. Am Dienstag, 11. Juli, ab 20 Uhr ist Hinz in Flintbek zu Gast. „Unser neuer Themenraum befasst sich mit ’besonderen’ Büchern, genau darum geht es bei der Comic-Lesung“, verrät Frahm. „Diese Bücher haben einen eigenen Themenraum verdient.“

