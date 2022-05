Leuchtturm Bülk: So will Strande die Öffnung erreichen

Der Leuchtturm Bülk in Strande ist ein Highlight für Touristen. Nur hochsteigen darf niemand mehr. Die Gemeinde will das ändern. Dafür muss sie Behörden von dem Plan überzeugen. So soll es gehen.

