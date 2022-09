﻿Levensauer Hochbrücke Kiel: Sperrungen angekündigt

Das Museumsfrachtschiff „Cap San Diego“ fuhr jüngst unter der alten Levensauer Hochbrücke in Kiel hindurch. Die Arbeiten für einen Brückenneubau gehen in die nächste Phase.

Die Arbeiten an der alten Levensauer Hochbrücke in Kiel gehen in die nächste Phase. Dafür werden die Arbeiten auf beide Seiten des Nord-Ostsee-Kanals ausgeweitet. Es kommt zu Sperrungen.

