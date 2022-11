﻿Bürgerentscheid zur Imland-Klinik: So verläuft die Abstimmung

Bewerbung an Otto Addo

Bewerbung an Otto Addo

Drei Tore in den letzten vier Einsätzen: Die Quote von Holstein-Kiel-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt kann sich sehen lassen. Nach seinem Doppelpack am Sonnabend beim 4:1 auswärts gegen den Karlsruher SC hofft der 28-Jährige nun auf eine Einladung zur WM mit Ghana. Die aktuelle Form spricht für den KSV-Angreifer.