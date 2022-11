﻿Bürgerentscheid zur Imland-Klinik: So verläuft die Abstimmung

Geflügelpest-Ausbruch: Kreis erlässt Aufstallungspflicht in Emkendorf

In einem Betrieb in Emkendorf wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Aus diesem Grund wurde am Freitag eine Schutzzone von drei Kilometern eingerichtet. Der Kreis erließ Aufstallungspflicht.