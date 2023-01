﻿LLUR teilt sich in zwei Landesbehörden auf: LLnL und LfU jetzt zuständig

Mit Beginn des neuen Jahres tritt die Aufteilung der oberen Landesbehörde für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in die neuen Behörden Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) sowie das Landesamt für Umwelt (LfU) in Kraft. Die beiden Staatssekretärinnen Anne Benett-Sturies (MLLEV, rechts) und Katja Günther (MEKUN) brachten die neuen Schilder an.

Flintbek. Neues Jahr, neue Behörden: Mit Beginn des Jahres ist die Aufteilung der oberen Landesbehörde für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in die neuen Behörden Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) sowie das Landesamt für Umwelt (LfU) in Kraft getreten. Beide Landesbehörden haben weiterhin ihren Sitz in Flintbek.

Der Grund der Teilung der Behörde liegt im Koalitionsvertrag. „Im Zuge der Neuschaffung des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz, kurz MLLEV, und der Umstrukturierung des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, kurz MEKUN, ist die Teilung der Behörde vereinbart worden. Diese Teilung wurde nun umgesetzt“, erläutert Jana Ohlhoff, Pressesprecherin im Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz.

Doppelstrukturen werden vermieden, keine neuen Stellen geschaffen

„Durch die gemeinsame Nutzung der allgemeinen Abteilung wurden Doppelstrukturen, aber auch ein Stellenaufwuchs vermieden“, betont Ohlhoff auf Nachfrage.

Entsprechend der Zuständigkeiten der Ministerien gliedert sich das LLnL (Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung) in die drei fachspezifischen Abteilungen Landwirtschaft, Forst und Fischerei sowie ländliche Entwicklung. Die Landesbehörde umfasst künftig rund 280 Stellen.

Das LfU, also Landesamt für Umwelt, gliedert sich in die Abteilungen Gewässer, Naturschutz, technischer Umweltschutz sowie Geologie und Boden. Die Behörde ist mit insgesamt 531 Stellen ausgestattet.

Bereits Anfang Dezember hatten die beiden Staatssekretärinnen Anne Benett-Sturies (MLLEV) und Katja Günther (MEKUN) alle notwendigen Formalitäten zur zukünftigen Aufteilung der oberen Landesbehörde auf den Weg gebracht.

Am Dienstag wurden von den beiden Staatssekretärinnen die neuen Amtsschilder ganz offiziell am Eingang zu den Behörden angebracht. Beide äußerten sich sehr erfreut darüber, dass es gelungen sei, die beiden Ämter in enger Kooperation und unter Erhalt ihrer Effektivität in kurzer Zeit so aufzustellen, dass sie übergangslos ihren Aufgaben gerecht werden können.

Hauptsitz beider Landesbehörden bleibt in Flintbek

Ganz wichtig für die künftige Arbeit: Beide Landesämter sind weiterhin über eine gemeinsame allgemeine Abteilung verbunden, die beiden Häusern ein Justitiariat für fachliche Rechtsfragen zur Verfügung stellt und sich um Angelegenheiten des Personals, der IT-Infrastruktur und der inneren Organisation der neuen Ämter kümmert.

Zusätzlich ist die allgemeine Abteilung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beider Landesämter verantwortlich. Der Hauptsitz beider Landesbehörden bleibt in Flintbek bestehen.

Die 17 Außenstellen im Land sind je nach Standort und Themenschwerpunkt von beiden Landesämtern oder nur einem Landesamt besetzt. Das MLLEV verfügt insgesamt über zwölf Außenstellen im Land, in den Geschäftsbereich des MEKUN fallen insgesamt elf Außenstellen.