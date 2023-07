﻿Lob für das erste Eckernförder Sportfestival mit vielen Angeboten

Eckernförde.  Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst: Etwa 20 Vereine und Institutionen haben sich am Sonnabend in Eckernförde am ersten Eckernförder Sportfestival am Schulzentrum Süd beteiligt. Zahlreiche Besucher aller Altersklassen nutzten die Chance, neue Sportarten zu testen, sich über die Arbeit der Feuerwehr oder anderen Institutionen zu informieren.

Hauptveranstalter war der Eckernförder Männerturnverein (EMTV). Gegen Mittag wird in der kleinen Halle gerade Basketball gespielt. In der großen Halle lockt unter anderem eine Hüpfburg für die Kleinsten – und vieles mehr. Es klackert aus der gut genutzten Tischtennis-Ecke. Ganz viel Raum nimmt hier außerdem das klassische Turnen ein.

Eckernförde: Teilnehmern gefällt Veranstaltung

Vater Jörn Schierhorn beobachtet gerade, wie seine Tochter Emma (11) auf der Mattenbahn immer wieder elegant in den Handstand geht. „Der Plan war, hier eine halbe Stunde etwas zu zeigen und dann nach Hause zu gehen. Das war vor zwei Stunden“, sagt Jörn Schierhorn. Er ist angenehm überrascht von der Veranstaltung. Seine Tochter habe einfach alles ausprobiert, darunter Darts, Spinning, Tischtennis und Radfahren.

Emma Schierhorn (11) freut sich besonders über die Leute, die beim ersten Eckernförder Sportfestival helfen. Sie ist viel länger geblieben als geplant, hat viel ausprobiert. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Tochter Emma gefällt übrigens besonders der Parcours in der Sporthalle. Und die vielen Leute, die helfen. „Die Veranstaltung ist richtig toll, das kann man öfter machen“, findet sie. Zufrieden wirkt auch Mattis (5) aus Eckernförde. Er schaukelt begeistert an Ringen. Mutter Dörthe sagt, die Familie wolle noch viel erkunden beim ersten Eckernförder Sportfestival im Schulzentrum Süd. „Es ist gut und vielfältig“, sagt die 34-Jährige, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. „Wir haben auch schon Rudern ausprobiert.“ Vor der Sporthalle stehen nämlich zwei gut genutzte Rudermaschinen. Die 34-Jährige findet außerdem Triathlon interessant.

Mitorganisator Jan-Ole Hoffmann war vor der Veranstaltung schon etwas aufgeregt. „Wenn es gut läuft, wollen wir es gerne noch mal machen“, sagt er. Angeboten werden etwa 20 Sportarten, darunter etwa zehn vom EMTV. Hinter dem Projekt steckt ein Organisationsteam von fünf Leuten: die Sportler Florian Grabowski, Jan-Ole Hoffmann und Andreas Kaiser sowie zwei Kräfte vom Stadtmarketing Eckernförde. Die seien sehr hilfreich gewesen – zum Beispiel bei der Frage, wie viele Mülleimer und Toiletten man für eine derartige Veranstaltung braucht, lobt Jan-Ole Hoffmann.

Vereine in Eckernförde vernetzen sich

Organisator Florian Grabowski freut sich, dass die große Sporthalle beim Eckernförder Sportfestival so gut besucht ist. Und über die hilfreiche Unterstützung mehrerer Sponsoren für das Projekt. „Es ist eine ganz tolle Sache“, sagt Ursula Neumann von der Selbsthilfegruppe Osteoporose zum ersten Eckernförder Sportfestival. Auch die Selbsthilfegruppe registriert Interesse an ihrem Stand, der Informationen über die schleichende Volkskrankheit bietet. „Bewegung ist da ganz wichtig“, sagt Ursula Neumann. Sie hofft auf eine Wiederauflage – auch, um sich zu vernetzen.

Am frühen Nachmittag zieht EMTV-Vorstand Marc Pogrzeba eine positive Zwischenbilanz. Nachdem es am Anfang etwas schleppend lief, seien immer mehr Menschen vor Ort. „Jeder kann was ausprobieren, es ist für Jung und Alt“, sagt er.

Insgesamt habe der EMTV etwa 1900 Mitglieder. Auch er selbst hat beim ersten Eckernförder Sportfestival ein paar Ziele: „Ich möchte zum Handball, einfach mal werfen.“ Und ihn locken die Triathlon-Räder im Vorraum der Sporthalle. Das Eckernförder Sportfestival endete mit einem Open-Air-Kino von Greenscreen.

KN