Die Imland-Klinik aus Rendsburg beteiligt sich mit mehreren Universitätskliniken an der Erforschung von Long Covid. Mit der Covidom-Studie wollen Wissenschaftler die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion besser verstehen. Währenddessen bleibt die Zahl der Neuinfektionen nach neuesten Daten hoch.

Rendsburg. Welche Folgen kann eine Corona-Infektion langfristig mit sich bringen? Das untersuchen Forschende der Universitätskliniken Kiel und Würzburg, der Charité in Berlin und der Imland-Klinik in Rendsburg in der sogenannten Covidom-Studie. Das Krankenhaus aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist nach eigenen Angaben die einzige nicht-universitäre Klinik, die sich maßgeblich an der Arbeit beteiligt.

„Diese wissenschaftliche Studienbegleitung bietet uns als Imland-Klinik – zum Wohl unserer eigenen Patienten – zusätzliche und eigene Einsichten in den Covid-Krankheitsprozess“, sagt Nour Eddine El Mokhtari, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Innere Medizin. Der habilitierte Arzt übernimmt die Leitung des kardiologischen Studienteils.