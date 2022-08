Beim Pop am Strand begeisterte sie über 10 000 Fans: Am Sonnabend trat Lotte in Eckernförde auf. Das Erste, was sie im Ostseebad machte: schwimmen gehen. Wie ihre Karriere quasi am Strand begann, erzählt sie im Interview.

Lotte trat beim Pop am Strand am 13. August in Eckernförde auf.

Eckernförde. Das Konzert ist gerade vorbei. Über 10 000 Fans feierten beim Pop am Strand die Songs von Lotte. Runter von der Bühne lässt die Sängerin keine Zeit verstreichen und geht direkt eine Runde schwimmen in der Eckernförder Bucht – so wie schon am frühen Morgen.

Wie war das Schwimmen in der Ostsee?

Lotte: Schwimmen war mega. Wir sind mit dem Nightliner schon um 6 Uhr morgens angekommen und erst mal ins Meer. Das ist echt so schön an der Musik, dass sie dich an Orte und zu Menschen bringt, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Gleich gehe ich noch mal ins Meer, bevor wir um 4 Uhr weiter müssen.

Hat dir das Eckernförder Publikum gefallen?

Es war richtig krass. Das Verrückte ist ja, du stehst hinter der Bühne, im Backstage, du gehst diese Treppe hoch und du weißt nicht, was dich erwartet. Dann gehst du hoch und es ist jedes Mal eine Überraschung. Es kann sein, dass das Publikum total Bock hat, mitzumachen. Es kann sein, dass die nur gucken, nur hören wollen. Heute war es richtig begeisterungsfähig, das fand ich total schön. Man hat richtig gemerkt: Die haben alle Bock, jetzt – auch nach all der Zeit, nach all den Jahren – für einen Abend einfach alles zu vergessen, was hinter ihnen liegt.

Sand in den Schuhen von Eckernförde

Wie ist es für dich, als Künstlerin, am Strand zu spielen?

Es ist einfach das Schönste. Wir werden gleich Sand in unseren Gitarren, in unseren Schuhen, in unseren Koffern finden, aber das ist das Leben. Krass an so einer Kulisse ist, dass sie irgendwie noch zeitloser ist als sonst. Von der Bühne aus sehe ich links das Meer, den Strand – und dann lauter Menschen, die sich gerade fühlen, als wären sie im Urlaub.

Inspiriert das Meer auch zu Songs?

Total. Für meinen allerersten deutschsprachigen Song – „Du fehlst“ heißt der inzwischen – hatte ich vor ungefähr sieben Jahren eine Gitarrenmelodie im Kopf, als ich am Strand in Italien saß. Davon ausgehend ist mein erster Song entstanden und mit dem habe ich alles bekommen: meinen Plattenvertrag, meinen Live-Vertrag, alles ist damit passiert. Deshalb ist genau genommen alles auf den Strand zurückzuführen. Ich finde, das Meer ist etwas so Mächtiges und Großes, das einem das Gefühl gibt, klein zu sein und einen auf eine Art erdet. Das ruft starke Gefühle hervor, und so starke Gefühle braucht man, um Musik zu machen.