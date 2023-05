﻿Mai-Kundgebung in Eckernförde: Verdi kritisiert Verkauf der Imland-Klinik

Eckernförde. Rund 200 Menschen nahmen am Montag in Eckernförde an der Kundgebung der Gewerkschaften zum 1. Mai auf dem Rathausplatz teil. Hauptredner Nico Wickleder, Sekretär der Gewerkschaft Verdi Nordwest, kritisierte am Tag der Arbeit den Verkauf der kreiseigenen Imland-Klinik an die private Schön-Gruppe.

Wickleder, bei Verdi zuständig für Gesundheits- und Sozialwesen, hatte die Vorgänge um die krisengeschüttelte Imland-Klinik hautnah mitbekommen. Den Verkauf der Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde bezeichnete er als eine noch nie dagewesene Zäsur für den Kreis. Dass jetzt ein privater Investor zum Zug gekommen ist, behagt dem Gewerkschafter nicht. „Niemand sollte mit der Gesundheit von Menschen Gewinne erwirtschaften“, beklagte Wickleder die mehrheitliche Entscheidung des Kreistages. Gesundheitsversorgung gehöre in öffentliche Hand.

Ausbildungsplätze in Gefahr? Standort Imland offenbar auf Prüfstand

Nach Kenntnis von Wickleder soll beispielsweise der Ausbildungsstandort Imland auf den Prüfstand gestellt werden. Sollte ernsthaft darüber nachgedacht werden, die 180 Ausbildungsplätze nicht mehr anzubieten, wäre das eine Katastrophe für die Region und für Schleswig-Holstein, mahnte der Verdi-Vertreter. „Wir appellieren an die Kommunalpolitik: Schauen sie genau hin.“

Auswirkungen könnte der Klinik-Verkauf demnach auch auf die Beschäftigten haben. Laut Wickleder gibt es erste Indizien dafür, dass der neue Inhaber plane, bettenferne Bereiche wie Küche, Reinigung und Service in eigens dafür gegründete Tochtergesellschaften auszugliedern. Das, so der Gewerkschafter, wäre der Beginn in die Tarifflucht. Wickleder forderte die Schön-Gruppe auf, sich von solchen Gedankenspielen zu verabschieden. Die Belegschaft dürfe nicht gespalten werden.

Tag der Arbeit in Rsdnburg: Personal als wichtigste Ressource

Zum Thema Inflation und steigende Lebenshaltungskosten sah der Mai-Redner kräftige Lohn- und Gehaltszuwächse als „bestes Rezept“. Die seien beispielsweise im öffentlichen Dienst in den letzten Tarifrunden erstritten worden. „Das wird den Kommunen Geld kosten“, sagte Eckernfördes Bürgermeisterin, Iris Ploog (SPD). „Aber die Solidargemeinschaft kann das tragen.“ Sie bezeichnete das Personal als wichtigste Ressource, zumal der öffentliche Dienst mit Fluktuation zu kämpfen habe. Ploog: „Wer viel arbeitet, braucht auch gerechten Lohn.“

Unterdessen bekommen die Gewerkschaften offenbar mehr Zulauf. Allein dieses Jahr hat Verdi nach eigenen Angaben bundesweit 88 000 neue Mitglieder hinzugewonnen. Wie es unterm Strich aussieht, konnte Wickleder nicht sagen. Aber: „Wir haben mehr Eintritte als Austritte.“ In Zeiten des Arbeitskräftemangels – allein in den Krankenhäusern und der Altenpflege fehlen über 100000 Pflegekräfte – appellierte er an die Arbeitgeber, ausreichend auszubilden, nach Tarif zu zahlen, unbefristete Arbeitsverträge abzuschließen und Fortbildungen anzubieten.

Runder Tisch gegen Rechts: Alternative Stadtführung durch Eckernförde am 7. Mai

Zu Beginn hatten sich die Teilnehmer der Mai-Veranstaltung am Gedenkstein für die Opfer von Faschismus und Gewalt auf dem Petersberg getroffen. Dort erinnerte der örtliche DGB-Vorsitzende, Bodo-Christian Petersen, daran, dass vor 90 Jahren die Gewerkschaften in Nazi-Deutschland verboten worden waren. Schon 1932 wurden in Eckernförde bei einem Überfall auf das Gewerkschaftshaus zwei Landarbeiter getötet.

Der Runde Tisch gegen Rechts plant für Sonntag, 7. Mai, eine alternative Stadtführung durch Eckernförde. Dabei sollen die Ereignisse der Kommunalwahlen 1933 ebenso erörtert werden wie die Schicksale der Zwangsarbeiter, die Rolle der Kirche oder die Tragödie der gestrandeten Jüdinnen vor Bookniseck. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Rathausmarkt.