Mann soll Kind in Eckernförde ins Gesicht geschlagen haben – Zeugen gesucht

Eckernförde. Ein Kleinkind soll in Eckernförde Opfer einer Körperverletzung geworden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete eine Zeugin am Sonntag, wie ein Mann einen etwa zwei Jahre alten Jungen schlug.

Der Mann, bei dem es sich mutmaßlich um den Vater des Kindes handelt, trug den Jungen auf seinem Arm. Als das Kind stark weinte, soll der Mann plötzlich ausgeholt und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der kleine Junge soll danach am Mund geblutet haben. Der Mann gab das Kind weiter an eine Frau, vermutlich die Mutter, die es auf den Arm nahm und ihm das Blut aus dem Gesicht wischte. Bei der Gruppe, wohl eine Familie, waren auch noch zwei Mädchen. Scheinbar waren sie auf dem Weg zum Strand.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Wem ist eine fünfköpfige Familie Sonntag gegen 13.40 Uhr oder auch später im Jungfernstieg oder danach auch am Strand aufgefallen? Wer kann Angaben zu der vermutlich russischen oder ukrainischen Familie machen? Hinweise werden unter Tel. 04351 9080 oder 04351 89212600 entgegengenommen.

KN