﻿Vizeadmiral Kaack im Felmer Treff: Wie er im Bad die „Bismarck“ verbrannte

Es ist eine Premiere am Südstrand in Eckernförde: Am 29. Juli startet das Open-Air „Strandgut – das Elektrofestival“, am 18. März beginnt der Vorverkauf. Gleich zum Auftakt kommt der bekannte DJ Felix Jaehn an die Ostsee. Ein weiterer Act war auf der Kieler Woche 2022 zu Gast.