﻿Markt für Brennholz wie leergefegt: „Einfach nur verrückt“

Wer aktuell Brennholz für seinen Kamin oder Ofen kaufen will, hat schlechte Karten. Die meisten Händler der Region haben kein Holz mehr. „Melden Sie sich im kommenden Jahr wieder“, heißt es auf Internetseiten und Anrufbeantwortern.

Gettorf. „Es ist einfach nur verrückt, was da passiert“, sagt Brennholzhändler Philipp Gogolok aus Gettorf. Wie die meisten seiner Kollegen in der Region kann er seine Kunden derzeit nicht beliefern. Es ist kaum noch Holz da. Und die Preise für das wenige Brennholz, was noch auf dem Markt ist, gehen durch die Decke. Der Grund: Viele Menschen decken sich aus Angst vor einem Ausfall des Erdgases oder mit Blick auf die immer weiter steigenden Preise in diesem Jahr mit besonders viel Holz ein.

„Kunden, die in den vergangenen Jahren immer so drei bis vier Schüttmeter gekauft haben, damit sie hier und da mal ihr Öfchen anheizen können, haben diesmal gleich das Dreifache bestellt“, sagt Philipp Gogolok. „Viele Menschen hamstern – das muss man so deutlich sagen –, weil sie Angst haben.“ Der Händler nennt ein Beispiel: „Ein Kunde hat sich 100 Säcke abgepacktes Holz bringen lassen, weil er nichts anderes mehr bekommen hat. Der hat dadurch umgerechnet mehr als 500 Euro für einen Schüttraummeter bezahlt.“