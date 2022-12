﻿Materialmangel: Das Ortszentrum Kronshagen wird erst 2024 fertig

Kronshagen. Lieferschwierigkeiten bei den Baustoffen haben gravierende Folgen für das Großprojekt der Baugenossenschaft Mittelholstein (BGM) im Ortszentrum Kronshagen. Zwischenzeitlich sind die Baukosten von 19,6 auf 23,6 Millionen Euro gestiegen, die Fertigstellung verschiebt sich von 2023 auf 2024. Überdies bekommt das Gebäude ein anderes Heizungssystem. Auch bei der Klinkerfarbe gibt es ein Update.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell läuft auf der Baustelle an der Ecke Kieler Straße und Kopperpahler Allee alles rund, berichtet Stefan Binder von der BGM im Haupt- und Finanzausschuss. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Kronshagen ein neues Ortszentrum bekommt.“ Allerdings mit Veränderungen im Baukonzept.

Roter Backsteinhof in Kronshagen: Gas ist als Brennstoff aus dem Rennen

So bekommt der Rote Backsteinhof, wie das am 4. November 2021 begonnene Großprojekt im Herzen der Gemeinde heißt, ein anderes Heizsystem. Geplant war ursprünglich ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk. Die Überzeugung, dass Gas günstiger sei und nie ausgehe, ist seit der Energiekrise und dem Ukrainekrieg überholt. „Wir mussten uns von Gas als Brennstoff verabschieden“, bedauert Binder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt soll eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe die 46 Mietwohnungen und 560 Quadratmeter Gewerbefläche mit Heizwärme versorgen. Warmwasser soll mit Strom erhitzt werden. Der Grund: Trinkwasser muss auf 60 Grad erhitzt werden, um Legionellen vorzubeugen. Die Luft-Wasser-Wärme-Pumpe soll im Hof des mehrgeschossigen Gebäudes installiert werden. Das Arbeitsgeräusch liege bei 50 Dezibel. „Wir tun alles, um es erträglich zu halten“, verspricht Stefan Binder.

Die Wärmepumpe sei nicht günstiger als Gas. Das Gleiche gilt für Strom. Eine Holzpelletheizung sei im Vorwege als Alternative ausgeschlossen worden. Denn nachhaltig seien Pelletheizungen nur bedingt. Ihr Heizmaterial Holzhackschnitzel werde importiert. Es stamme aus Russland. Zudem sei das Befüllgeräusch laut.

Versorgungsbetriebe Kronshagen betreiben Heizung im Roten Backsteinhof

Das Thema Heizung beschäftige die BGM über das Bauprojekt Ortszentrum Kronshagen hinaus, berichtet Stefan Binder. Um zukunftsfähige Heizungssysteme zu finden, sei die Baugenossenschaft im Kontakt mit der Technischen Hochschule Lübeck und der Fachhochschule Kiel.

Betrieben werden soll die Anlage im Contracting mit den Versorgungsbetrieben Kronshagen. Die drei Häuser am Kathweg, die zum Ortszentrum-Bauprojekt gehören, werden nicht ans neue Heizsystem angeschlossen. Diese müssten mit eigenen Wärmepumpen arbeiten.

Es habe zudem Lieferschwierigkeiten bei Steinen, Baustahl und Zement gegeben, berichtet Stefan Binder. Bürgermeister Ingo Sander erweiterte die Aussag: „Es stand ein Baustopp im Raum.“ Für die Farbe des neuen Gebäudekomplexes hat der Materialengpass optisch gravierende Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fassaden bekommen dunkelroten Klinker statt rotem Backstein

Statt des von der Gemeindevertretung ausgesuchten, hellroten Backsteins für das ortsprägende Gebäude schwenkte die BGM auf einen dunkelroten Klinkerstein um. Hintergrund ist die Schließung der Ziegelei in Glückstadt, die die Backsteine ursprünglich liefern sollte.

„Wir waren in der Phase heilfroh, dass wir eine Alternative hatten“, unterstreicht Bürgermeister Ingo Sander. „Der Klinker ist hochwertiger, es ist ein lebendiger Stein mit Farbnuancen.“ Das sei für große Ziegelflächen wichtig. Die Klinkersteine sind an den Fassaden schon zu sehen, sie werden aktuell gemauert. Die Steine werden außerdem in der BGM-Info-Box an der Baustelle ausgestellt.

Lesen Sie auch

Gudrun Rempe (Grüne) dagegen war enttäuscht: Über die leuchtende Farbe der Fassade hatte ein Arbeitskreis lange diskutiert. Die Veränderungen werden in den städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und BGM aufgenommen. Stefan Binder kündigte an, dass am 31. März 2023 Richtfest gefeiert werden soll. Wenn alles so weiterlaufe, rechnet Binder mit der Fertigstellung des Backsteinhos im Frühjahr 2024

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das 19,6-Millionen-Euro-Projekt kostet inzwischen vier Millionen Euro mehr. „Wir erlebten Preissteigerungen von 20, 30, 50 Prozent“, berichtet Stefan Binder. Man könne das jedoch kompensieren. Allerdings habe ihn das Thema manche schlaflose Nacht gekostet. Das Projekt wird mit gut einer Million Euro Fördermitteln von der Kreditanstalt für Wiederbau finanziert.

Wie hoch soll die Miete im Roten Backsteinhof werden?

Mietpreise von 13 bis 15 Euro pro Quadratmeter, wie sie in Kiel bei Neuvermietungen üblich sind, wolle die BGM vermeiden. „Wir sind mit elf, zwölf Euro gestartet“, erinnert Binder. Die BGM rechnet inzwischen mit zehn Wohnungen als geförderter Wohnraum. Gestartet war die Baugenossenschaft mit 15 geförderten Wohnungen.