﻿Matinee in Bissee mit künstlerischem Vermächtnis von Georg Engst

Neue Werke des 2021 verstorbenen Künstlers Georg Engst sind am Sonntag in Bissee zu sehen. Bei einer Matinee werden die Nichte des renommierten Hamburgers und eine Grafikdesignerin kleinere Werke präsentieren. Mit acht Großskulpturen ist Engst beim Skulpturensommer vertreten.

Bissee. . Im Dezember 2021 starb der 1930 in Hamburg geborene Bildhauer Georg Engst. Per Testament hatten sich der Künstler und seine ebenfalls verstorbene Frau, die Hamburger Kunsthändlerin Vera Klose, die Pflege seines künstlerischen Vermächtnisses gewünscht. Diesem Wunsch kommen die Nichte des Künstlerpaares, Carina Rodewoldt, und die befreundete Grafikdesignerin Marte Sach nach. Sie veranstalten in Bissee am Sonntag, 28. August, um 12 Uhr eine „Engst Matinee“.

Bissee als Veranstaltungsort bietet sich für die Matinee an: In der noch bis Oktober laufenden Sommerausstellung des Vereins Skulptur in Bissee werden acht Großskulpturen des weltweit renommierten Künstlers gezeigt. Darunter ist unter anderem auch „Crash“, der auf dem Reese-Hof zu sehen ist – die Artisten auf ihrem Rad drohen abzustürzen. Engst wollte 1994 damit ein Sinnbild für eine aus den Fugen geratene Sozialordnung schaffen. Zudem sind die Engst-Werke „Zwei Beine“ (2000), „Sechzehn Einradfahrer“ (1982), „Formen im Gleichgewicht“ (2022), „Gruppe mit Anführer“ (1982), „Menschengruppe Absturz“ (1999) sowie „Kugelsegment“ (1982/2010) zu sehen.

Das Werk „Erbarmen“, hier mit Gerog Engst, ist nicht Teil des Skulpturensommers, aber 2022 dennoch im Vorgarten von Ludwig Fromm in Bissee zu sehen. © Quelle: Marco Ehrhardt (Archiv)

Die Veranstalterinnen der Matinee in der Hofscheune in der Eiderstraße 27 ergänzen diese Exponate durch zahlreiche kleinere Arbeiten, die am Sonntag gezeigt werden. Der Besuch der Matinee ist kostenfrei. Voranmeldungen sind nicht notwendig.

Das Motto des Skulpturensommers 2022 lautet „Das Spiel“. Die nächste öffentliche Führung ist Sonnabend, 10. September, um 15 Uhr geplant. Start ist am Antikhof. Anmeldungen dafür werden unter Tel. 04322/3360 angenommen. Weitere Informationen zur Open-Air-Ausstellung unter www.skulptur-in-bissee.de.