﻿MdB Sönke Rix will Spitzenkandidat der SPD Eckernförde werden

Sitzt bald ein Bundestagsabgeordneter in der Eckernförder Ratsversammlung? Sönke Rix will sich als Spitzenkandidat der örtlichen SPD für die kommende Kommunalwahl aufstellen lassen.

Eckernförde. Die Eckernförder SPD bekommt Unterstützung aus Berlin. Der im Ostseebad lebende Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (47) bewirbt sich um die Spitzenkandidatur der örtlichen Sozialdemokraten für die Kommunalwahl im Mai. Am Freitag, 13. Januar, werden die Mitglieder darüber entscheiden.

Für Rix soll Freitag, der 13., ein Glückstag werden. Schon seit eineinhalb Jahren ist der Eckernförder Ortsvorsitzender der SPD. Jetzt will er auch in die Ratsfraktion frischen Wind bringen. Rix saß schon einmal von 1994 bis 2005 für die Sozialdemokraten in der Eckernförder Ratsversammlung und war damals mit 18 Jahren als jüngstes Mitglied in die Stadtvertretung eingestiegen.

Eckernförde als „Herzenssache“

„In den Eckernförder Themen bin ich noch drin“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende. Ihn reize es jetzt noch einmal, ehrenamtlich Politik direkt vor Ort zu machen. „Eckernförde ist für mich eine Herzenssache“, sagt Rix. Er hatte schon Iris Ploog (SPD) dabei unterstützt, Bürgermeisterin zu werden. Jetzt wolle er sich auch auf kommunalpolitischer Ebene weiter engagieren.

Wie das geht, wenn er viel Zeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin verbringt und einer der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion ist? "Ich bin jede zweite Woche in der Heimat", sagt der gebürtige Eckernförder, der hofft, dass der Terminkalender der politischen Gremien sich damit möglichst in Einklang bringen lasse.

Verzicht auf stellvertretenden Landesvorsitz

Bundestagsmandat und kommunalpolitisches Engagement schließen sich nach seinen Worten nicht aus. Es gebe einige Abgeordnete, die auch in der örtlichen Politik aktiv seien, sagt Rix. Allerdings will er sich im Fall der Wahl zumindest von einem Amt trennen. „Den stellvertretenden Landesvorsitz gebe ich ab“, kündigt er an. Da soll ihn der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer beerben. Schon vor längerer Zeit hat sich Rix vom Vorsitz der Kreis-SPD zurückgezogen.

Den SPD-Ortsvorsitz hingegen will er erst einmal behalten. Rix' Ziel ist klar formuliert: Er möchte die SPD wieder zur stärksten Ratsfraktion in Eckernförde machen und die CDU in dieser Rolle ablösen. Dafür verspürt er Rückenwind: die gewonnene Bürgermeisterwahl, sein gutes Abschneiden vor Ort bei der vergangenen Bundestagswahl und das Engagement der SPD beim Imland-Bürgerentscheid "auf der richtigen Seite". "In Eckernförde gibt es ein Potenzial", ist der Sozialdemokrat überzeugt. Die Partei wittert Morgenluft.

Die SPD-Mitglieder wählen am 13. Januar

Ein gewisser Umbruch deutet sich auch in der SPD-Ratsfraktion an. So finden sich unter den Bewerbern für die Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl einige jüngere Aktive, auch die ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterin von Salzgitter will sich für die SPD engagieren, ebenso wie Raju Sharma, ehemals Büroleiter des damaligen Ministerpräsidenten Albig. Ebenfalls im Team dabei ist Rix’ Frau Stefanie Braunreuther-Rix, Personalratsvorsitzende im Innenministerium.

Die Mitgliederversammlung bestimmt am Freitag, 13. Januar, ab 17.30 Uhr im EMTV-Heim die Kommunalwahlkandidaten der SPD und den Spitzenkandidaten. Wird Rix in diese Position gewählt, entscheidet die Fraktion, ob er auch Fraktionsvorsitzender wird. Die Liste selbst mit der Reihenfolge der Kandidaten soll erst zwei Wochen später aufgestellt werden.