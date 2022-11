﻿Medien-Projekt „MiSch“: Was die 9d des Gymnasiums Altenholz wissen wollte

Altenholz. Die Frage der Neuntklässler in Altenholz nach dem spannendsten Tag im Berufsleben ist schnell beantwortet – auch wenn der Tag nicht nur spannend, sondern vor allem grausam war. Der 19. Mai 2021, an dem in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen ermordet worden sind, hat sich auch in das Gedächtnis der Redaktion eingebrannt. Es war ein Tag, an dem alle normalen Abläufe in einer Lokalredaktion ihre Gültigkeit verloren haben. Redakteur Kristian Blasel besuchte die Schule in Altenholz im Rahmen des MiSch-Projekts.

Das war Tag, an dem es darum ging, im Minutenrhythmus Entscheidungen darüber zu treffen, welche Informationen veröffentlicht werden müssen und was mangels Belegen oder mit Blick auf die Hinterbliebenen unbedingt verschwiegen werden muss. Es war ein Tag, an dem Reporter und Fotografen im geographischen Dreieck zwischen Dänischenhagen, Holtenauer Straße und Westensee im Einsatz waren – ohne bereits zu wissen, welche Dimension die Gewalttaten eigentlich hatten und wie der Tag endet.

Berichte über Parken, Verkehr und Bauprojekte in der Region Kiel interessieren sehr

Auch Lehrerin Anne Hamann, die mit ihren Schülerinnen und Schülern den Besuch aus der Lokalredaktion im Rahmen des MiSch-Projektes akribisch vorbereitet hat, kann sich noch gut erinnern, wie an jenem Donnerstag die Schulklingel in Altenholz außer der Reihe ertönte – ohne dass klar war, welche Gefahr es für die Bevölkerung noch gibt. Glücklicherweise gehören solche Ereignisse zur absoluten Ausnahme im Lokaljournalismus und dem Leben in der Region Kiel.

In der Regel sind die Themen wesentlich friedlicher. Was nicht heißt, dass sie nicht genügend Stoff für emotionale Debatten liefern. Wenn es um Parkplätze, Verkehrsprojekte und Bauprojekte geht, folgen viele Leserinnen und Leser besonders gespannt den Veröffentlichungen in der Kieler Nachrichten und auf KN-online.

Was stört am meisten am Beruf und was ist am schönsten? Auch diese Fragen sind schnell beantwortet. Etwas mehr Zeit für die Recherche und zum Schreiben, das wünschen sich vermutlich die meisten Journalisten. Aber jeden Abend um 19 Uhr muss das E-Paper fertig sein, damit die Abonnenten bereits vor der Tagesschau ihre Zeitung vom nächsten Tag digital lesen können – inklusive aller Regionalausgaben.

Und wenn in der Region ein Feuer ausbricht oder ein Unfall passiert, wollen die Menschen das sofort im Internet erfahren. Anders als Hausaufgaben oder die Korrektur von Klassenarbeiten lassen sich Nachrichten nicht aufschieben. Die Redaktion arbeitet an sieben Tagen in der Woche, zum Teil rund um die Uhr. Aber natürlich wechseln die Journalisten der Kieler Nachrichten sich im Dienst ab, auch ein Redakteur hat berechenbare Phasen der Freizeit.

Langeweile ist im Leben eines Journalisten ausgeschlossen

Obwohl die Unberechenbarkeit, und das ist die Antwort auf die Frage nach der schönsten Seite des Berufs, auch extrem attraktiv ist. Was der Arbeitstag bringt, ist jeden Morgen ein wunderbares Geheimnis. Wer morgens aufbricht, um beispielsweise endlich das Interview mit dem Bürgermeister aufzuschreiben, beschäftigt sich mittags vielleicht plötzlich mit der schweren Schiffskollision in der Holtenauer Fähre. Und wenn man schon in der Ecke ist, können auch die Fortschritte im großen Gewerbegebiet zwischen Altenholz und Kiel fotografiert werden. Langeweile, so die klare Botschaft, ist im Journalistenleben ausgeschlossen.

Und man muss gar kein übergroßes Schreibtalent sein, um den Beruf ergreifen zu können – obgleich Interesse an Sprache und Sorgfalt wichtige Voraussetzungen sind. Auch danach wird nämlich gefragt an diesem Tag im Gymnasium Altenholz. Viele Schreibformen, mit denen sich die 9d in ihrem Misch-Projekt beschäftigt, sind Handwerk. Wie eine Nachricht, wie eine Reportage oder ein Kommentar geschrieben werden, lässt sich lernen. Vorausgesetzt, die Motivation dafür ist da.

Und dann ist die Stunde vorbei, etliche Fragen bleiben unbeantwortet. Insofern gibt es mit Blick auf das Problem Zeitdruck durchaus Parallelen zwischen Schulleben und Redaktionsalltag. Was bei den Kieler Nachrichten die 19-Uhr-Abgabefrist am Abend bedeutet, ist für die 9d in Altenholz nun der 16. November. Dann nämlich müssen sie ihre journalistischen Texte bei Anne Hamann abgeben. Die Zeit läuft.