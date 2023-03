﻿Mediziner zweifeln Zahlen an: Gibt es genügend Hausärzte im Kreis?

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will wissen, ob es genügend niedergelassene Hausärzte gibt und ob diese in Zukunft noch ausreichen, um die Menschen zu versorgen. Mediziner und Kassenärztliche Vereinigung haben da verschiedene Ansichten.

Immer weniger Mediziner zieht es in Hausarztpraxen auf dem Land. Dagegen will der Kreis Rendsburg-Eckernförde etwas unternehmen. (Symbolbild)

Rendsburg. Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde beschäftigt sich mit der Frage, ob es genügend Hausärzte gibt und wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Denn: Rund 30 Prozent der etwa 200 niedergelassenen Mediziner im Kreisgebiet sind 60 Jahre oder älter. Nachfolgeregelungen für Praxen werden vielerorts immer schwieriger. Dafür gibt es viele Gründe.

Kreis fragt nach Zahl der Hausärzte

Am Mittwochabend kamen rund 50 Mediziner, Lokalpolitiker und Vertreter aus den Verwaltungen in Rendsburg zusammen, um über dieses Thema zu sprechen. Zu diesem sogenannten Werkstattgespräch hatten Fachbereichsleiter Prof. Stephan Ott, der Chef des Gesundheitsamtes Dennys Bornhöft sowie der Demografiebeauftragte des Kreises, Marvin Böttger, eingeladen.

KVSH steht in der Kritik

Mit Dr. Jens Lassen, dem Vorsitzenden des Landeshausärzteverbands, und mit Bianca Hartz, Leiterin der Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH), waren zwei Experten vor Ort, die die angespannte Situation und die Gründe für den absehbaren Mangel an Hausärzten in der Fläche kennen. Fragen der anwesenden Mediziner in Richtung der Experten zeigten jedoch: Einfache Lösungen gibt es nicht.

Arbeit der Landärzte verändert sich

Die beruflichen Vorstellungen von jungen Medizinern haben sich verändert. Die klassischen Landärzte weichen Praxisgemeinschaften, angestellten Ärzten mit festen Arbeitszeiten und Teilzeitkräften. Das führe dazu, dass Nachfolger, die eine Praxis nebst Patienten übernehmen wollen, nicht gerade Schlange stehen. „Es gibt viele Ärzte, die machen deswegen auch mit 68 Jahren noch weiter“, berichtete Bianca Hartz. Weil sie einerseits keinen Nachfolger für die Praxis fänden und andererseits ihre Patienten versorgt wissen wollten. Dies mache die Planung aus Sicht der KVSH schwierig, so Hartz. Dabei sei die Lage im Norden und Westen des Landes noch angespannter als im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Versorgungsgrad: Stimmen die Zahlen für die Berechnung?

Knackpunkt in der Diskussion war der sogenannte Versorgungsgrad, der im Kreisdurschnitt im Jahr 2021 bei mehr als 112 Prozent gelegen habe. Das bedeutet, dass die Versorgung rechnerisch mehr als ausreichend ist. Die Aussagekraft dieser Zahlen wurde nicht nur von den Medizinern angezweifelt. So verwies Dennys Bornhöft, Leiter des Gesundheitsamtes, auf das Beispiel Hamburg, wo zum Beispiel der Versorgungsgrad mit Psychotherapeuten auf Basis von Zahlen aus den 1990er-Jahren berechnet werde. „Der Bedarf steigt aber doch“, so Bornhöft.

Mit Dr. Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, und Bianca Hartz von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein waren die richtigen Ansprechpartner für die Hausärzte vor Ort. © Quelle: Paul Wagner

Bianca Hartz versicherte, dass die Bedarfe von Seiten der KVSH angepasst wurden und die sogenannte Krankheitslast in die Berechnung einfließe. Sie nannte das Beispiel Eckernförde, wo verhältnismäßig junge Ärzte einer vergleichsweise älteren Bevölkerung gegenüberstehen. Aus diesem Grund lasse die KVSH auch immer wieder zusätzliche Ärzte und Praxen zu.

Ärzte klagen über immer mehr Bürokratie

Dass es vor Ort teils anders aussehe, bekräftigten mehrere Mediziner. Dr. Wolfgang Reinke, Hausarzt aus Rendsburg sagte: „Ich bin skeptisch was diese Zahlen betrifft. Wir haben überall neue Einwohner. Wie viele Patienten erzählen mir, dass sie erfolglos an die Türen von Praxen klopfen.“ Hinzu komme eine immer weiter steigende Bürokratie, mit der sich die Ärzte beschäftigen müssen, statt für ihre Patienten da zu sein. „Wir haben immer mehr Last und immer mehr Verwaltung. Das wird so nix“, sagte Reinke.

Einen konkreten Vorschlag für die Entlastung der Mediziner auf dem Land hatte Ärztin Iris Kaak aus Westerrönfeld. Neben einer verlässlichen Kinderbetreuung für junge Ärztinnen und Ärzte, für die die Politik verantwortlich ist, könnten auch die Senioren- und Pflegeheime der Region etwas tun „und eigene Ärzte anstellen“, so Kaak. „Früher gab es da die Gemeindeschwester. Das war sehr hilfreich, wenn es darum ging, hier mal den Blutdruck zu messen und dort nach dem Zucker zu gucken.“

„Die Situation ist offenbar schwieriger, als die Zahlen das repräsentieren“, sagte Gastgeber Stephan Ott abschließend und kündigte eine Arbeitsgruppe an. „Wir haben als Kreis aber nicht den Anspruch, dieses Problem zu lösen“, unterstrich der Fachbereichsleiter. Es gehe vielmehr darum, die Rahmenbedingungen zu verbessern und mit dem politischen Willen im Kreis das ein oder andere umzusetzen.