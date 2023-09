﻿Mehr als 70 Veranstaltungen: Eckernförde lockt mit Langen Nächten

Eckernförde. Erneut finden an allen vier Sonnabenden im November in Eckernförde die „Langen Nächte“ statt. Dann öffnen Ateliers, Bühnen und Lokale in den Nachmittags- und Abendstunden ihre Türen und präsentieren ein buntes Kulturprogramm. Mehr als 70 Veranstaltungen gehören in diesem Jahr dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es bei den Langen Nächten?

Hintergrund der 2013 gestarteten Reihe ist es, dass es auch in der dunklen Jahreszeit, wenn die meisten Touristen die Stadt verlassen haben und sich der Veranstaltungskalender ausgedünnt hat, ein ansprechendes Kulturprogramm für die Menschen der Region gibt. Mittlerweile sind die „Langen Nächte“ im November über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und Gäste kommen aus dem ganzen Norden. Organisiert wird die Reihe von der städtischen Kulturbeauftragten Andrea Stephan und ihrem Team. Sie bekommen viel Unterstützung von den Kunst- und Kulturschaffenden der Stadt.

Wann finden die Langen Nächte in Eckernförde statt?

Die Langen Nächte sind in vier kulturelle Schwerpunkte unterteilt. Am Sonnabend, 4. November, stehen Theater & Tanz im Mittelpunkt, am Sonnabend, 11. November, die Literatur, am Sonnabend, 18. November, die Kunst und am Sonnabend, 25. November, die Musik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo finden sie Langen Nächte statt?

Die Veranstaltungen finden hauptsächlich in der Innenstadt – zum Beispiel in der Stadthalle, der Willers-Jessen-Schule, den Galerien, Restaurants und Kneipen oder der Bücherei sowie in den vielen Ateliers der Künstlerkolonie „Carlshöhe“ im Norden von Eckernförde statt.

Was kostet der Eintritt?

Die meisten Veranstaltungen sind für die Besucher kostenfrei. In einigen Lokalen, Galerien und der Kirche wird ein Hut herumgereicht. Ein Unkostenbreitag in Höhe von 5 Euro sowie eine Anmeldung sind lediglich für eine Zeichen-Session am 18. November im „Ines Alexy“ (imcengel@t-online.de) notwendig.

Theater & Tanz – einige Veranstaltungen am 4. November

Zum ersten Mal treten bei den „Langen Nächten“ am Sonnabend, 4. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle die Eckernförder Cirkuskids auf. Unter dem Titel „Manege frei“ zeigen sie ihre Jonglierkünste oder ihr Können auf dem Einrad. Ab 18 Uhr stehen sich im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus Musik und Ausdruckstanz gegenüber. Dort treten Lisa McGuire (Tanz) Beatrix Wagner (Flöte) und Gerald Eckert (Violoncello) auf. Eine musikalische Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders beginnt um 20 Uhr unter dem Titel „50er-Jahre-Disco“ im Spieker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Literatur – einige Veranstaltungen am 11. November

Zum 140. Geburtstag von Joachim Ringelnatz gibt es um 17 Uhr eine Lesung mit Achim Amme unter dem Titel „Echt verboten!“ in der Stadtbücherei. Ebenfalls um 17 Uhr geht es im „Römer und Wein“ nicht nur um guten Wein, sondern auch um gute Texte. Die Veranstalter versprechen eine abwechslungsreiche Reise. Premiere im Rathaus: Die Schülerinnen und Schüler der Peter-Ustinov-Schule treten ab 18.30 Uhr im Ratssaal bei einem Poetry Slam gegeneinander an.

Kunst – einige Veranstaltungen am 18. November

„Der Liebe Arbeit ... unverlangt“ ist der Titel einer 50-minütigen Videoproduktion mit Liebesgedichten und Musik von Kay Kankowski. Sie wird ab 19 Uhr im Ratssaal gezeigt. An diesem Tag mit dabei ist natürlich auch die Galerie Carls Art 78. Dort werden von 14 bis 22 Uhr Skulpturen, Fotokunst, Hochdruck und Malerei verschiedener Künstler gezeigt. Frei und kreativ selbst malen können Besucher dagegen von 18 bis 21 Uhr im städtischen Treffpunkt „Das Haus“. Zudem haben mindestes zwölf Ateliers auf der Carlshöhe geöffnet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Musik – einige Veranstaltungen am 25. November

Die Reihe schließt am letzten Sonnabend im November mit einem musikalischen Programm. So gibt es um 17.30 und 18.45 Uhr in der Galerie 66 Musikkabarett auf Platt mit den Cousinen Annie Heger und Insina Lüschen aus Ostfriesland. Sie treten unter dem Titel „Die Deichgranaten“ auf. Eine Zeitreise in die 40er- und 50er-Jahre verspricht das Hamburger Duo „Die Herren Schwof“ ab 21.30 Uhr ebenfalls in der Galerie 66.

Das vollständige Programm ist zeitnah unter www.eckernfoerde.de abrufbar.

KN