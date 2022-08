﻿Mehr regionale Bands: Der zweite Musiksommer in Nortorf kommt schon 2023

Der erste Musiksommer in Nortorf lockte Tausende Besucher an. Ein großer Erfolg. Und schon 2023 ist die nächste Auflage der Open-Air-Konzerte auf dem Marktplatz geplant. Die Organisatoren fragen sich: Passt ein regionaler Touch ins Programm?

Nortorf. „Wollt Ihr noch einen Musiksommer?“ Dies fragte Bürgermeister Torben Ackermann vor dem Start des vorerst letzten Open-Air-Konzerts am Donnerstag in die gut gefüllte Runde auf dem Marktplatz in Nortorf. Die Antwort von Hunderten begeisterten Zuschauern lautete einstimmig: „Jaaa!“ Für das Stadtmarketing ist dies viel Rückenwind für die schon laufende Planung des Musiksommers im kommenden Jahr.

Der Nortorfer Musiksommer ist die Visitenkarte des neuen Stadtmarketings. Es war ein Paukenschlag gleicht zum Auftakt, schwer zu toppen. Robert Filopovic und Tine Rothhardt aus dem Marketingteam holten binnen acht Wochen Cover-und Tribute-Bands, die kurzfristig noch Platz im Terminkalender hatten, nach Nortorf.