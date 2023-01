29 Millionen Euro für Schlei-Region: Menschen sollen aufs eigene Auto verzichten

Mit 29 Millionen Euro vom Bund kann in der Schlei-Region ein Modellprojekt für einen besseren Nahverkehr starten. Das Ziel: Menschen zwischen Kappeln und Schleswig sollen das eigene Auto stehen lassen. Darum geht’s im Detail.

Kappeln. Der Bund fördert ein Modellprojekt zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Schlei-Region mit 29,3 Millionen Euro. Das Vorhaben ist eines von sieben, die bundesweit ausgewählt wurden, wie das Bundesverkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Es hatte 57 Bewerbungen gegeben.

Das Projekt in der Schlei-Region sieht unter anderem eine Taktverdichtung des Linienverkehrs durch emissionsfreie Expressbusse entlang der Hauptlinien vor. Zudem sollen Tourismus-Linien eingeführt, barrierefreie Mobilitätsstationen mit Bike- und Car-Sharing aufgebaut sowie ein flächendeckendes On-Demand-Angebot – für Fahrzeuge auf Nachfrage – eingeführt werden. In Süderbrarup besteht beispielsweise ein flächendeckender On-Demand-Verkehr mit einem smarten Dorf-Shuttle. Was dort lokal begrenzt läuft, soll auf die ganze Region ausgeweitet werden. 

Millionen-Projekt an der Schlei: Bund fördert Projekt Smile 24

Mit dem Förderprogramm unterstützt der Bund Projekte des öffentlichen Personennahverkehrs, die die CO₂-Emissionen im Verkehr durch ein besseres Angebot reduzieren. Dies werde besonders im ländlichen Raum benötigt, erklärte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Mein Ziel ist es, den ÖPNV gemeinsam mit den Ländern und Kommunen flächendeckend und nachhaltig zu stärken.“

Dabei sollten vor allem die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Die Vorhaben werden mit bis zu 30 Millionen Euro pro Antragsteller unterstützt. Die Länder können eigenes Geld hinzuschießen.

Schleswig-Holstein unterstützt Smile 24 an der Schlei mit 7,5 Millionen Euro

Schleswig-Holstein unterstützt Smile 24 in der Schlei-Region mit 7,5 Millionen Euro, wie Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag mitteilte. In der Region solle ein Rundum-Sorglos-Paket entstehen, das auf andere Regionen übertragbar sein könne. „Das Ziel ist, dass Einheimische und Gäste jederzeit ohne eigenes Auto mobil unterwegs sein und die Route auch gleich digital mittels App buchen können“, erläuterte der Minister.

Die Schlei-Region sei bestens als Modellprojekt geeignet, weil es dort viele typische Merkmale eines ländlichen Raums mit weiten Wegen und kleinen Ortschaften gebe, sagte Madsen weiter. „Das Projekt ist genau der richtige Weg, um Menschen zu überzeugen, das eigene Auto häufiger stehenzulassen und klimaschonend unterwegs zu sein.“

Projekt Smile 24 steht für „Schlei-Mobilität – innovativ, ländlich, emissionsfrei“

Das Projekt trägt den Namen Smile 24, das steht für "Schlei-Mobilität – innovativ, ländlich, emissionsfrei". Die 24 weist auf 24/7 hin, also ein Angebot rund um die Uhr, jeden Tag in der Woche. Umsetzen will das Projekt der Verkehrsverbund Nah.SH. Als Zeitraum sind die kommenden drei Jahre angepeilt.

Als Projektpartner fungieren die beiden Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde. Auch Kommunen und Nutzer sollen bei der Entwicklung von Angeboten beteiligt werden.

Von dpa