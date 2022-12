﻿MiSch am Gymnasium Altenholz: Vom Pressekodex und ersten Gehversuchen

Altenholz. Ein Blick in die Black Box Journalismus: Das ist das Projekt „Medien in der Schule“. Wie arbeiten Redakteure, wie entsteht eine Zeitung, wie schreibe ich einen Text? Was die 9a in Altenholz in den vergangenen Wochen theoretisch gelernt und praktisch ausprobiert hat, konnten die Schülerinnen und Schüler bei einer Redakteurin erfragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Fragen sind Klassiker. Wie sieht der Arbeitsalltag von Journalistinnen und Journalisten aus? Werden sie pro Text bezahlt? Und wie war eigentlich der Weg in den Journalismus? Auf all diese Fragen hat die 9a Antworten beim Redakteurinnenbesuch des Projekts „Medien an der Schule“, kurz MiSch, bekommen.

Vielfältige Wege in den Journalismus und kein Tag wie der andere

Pro Text werden festangestellte Redakteurinnen und Redakteure nicht bezahlt, sie erhalten ein festes Monatsgehalt. Auf die Fragen nach dem Weg in den Journalismus und dem Arbeitsalltag gibt es nicht die eine Antwort, die wie eine Schablone passt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Redakteurinnen und Redakteure haben studiert, das ist aber kein Muss. Anschließend können sie ein Volontariat absolvieren oder eine Journalistenschule besuchen, sie können aber auch über eine freie Mitarbeit in einer Redaktion Fuß fassen. Die Wege sind vielfältig. Ebenso der Arbeitsalltag: Mal sitzt eine Redakteurin mehr am Schreibtisch und tippt den Artikel, mal ist sie auf einer Pressekonferenz oder einem Termin im Dorf nebenan.

Und dann ist da ein Thema, das in bislang keiner Klasse zur Sprache kam. Dabei ist es das wichtigste Regelwerk der täglichen Arbeit: der Pressekodex. „Kommen Sie beim Schreiben in Konflikt mit dem Pressekodex?“, fragt Viktoria. Zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung gehe. Letzteres erfordert natürlich ein Abwägen: Führt es zu einer Verallgemeinerung und womöglich zu Vorurteilen, wenn die Zugehörigkeit zu einer sozialen, religiösen oder ethnischen Gruppe genannt wird? Ist sie wichtig für den Sachverhalt? Die Antwort fällt klar aus: Redakteure, die sorgfältig arbeiten, werden beim Schreiben nicht in Konflikt mit dem Pressekodex kommen. Es ist gut, dass es dieses Regelwerk gibt.

Schreibwettbewerb bei MiSch: Der Einstieg ist nicht einfach

Schließlich haben die Schülerinnen und Schüler noch Gelegenheit, von ihren eigenen ersten journalistischen Gehversuchen zu berichten. In Gruppen haben sie für den Schreibwettbewerb aller teilnehmenden Klassen Reportagen geschrieben. Wie war diese Erfahrung für sie?

Leonie berichtet, ihre Gruppe sei im Hospiz gewesen und habe eine Reportage über das Leben und Arbeiten dort geschrieben. „Ins Schreiben zu kommen, fiel uns am Anfang schwer“, berichtet sie. Tatsächlich ist das gar nicht immer so einfach: Der Einstieg in einen Text.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gretas Gruppe war in der Bonbonkocherei in Eckernförde und konnte auch einen Blick in die Produktion werfen. „Es war schwer, sich vom Text zu verabschieden und nicht an jedem Satz noch weiter zu feilen“, sagt sie. Auch in Ennos Gruppe wurde viel über die Sätze in der Reportage über das Kieler Metro-Kino diskutiert. Doch die Schülerinnen und Schüler mussten irgendwann zum Ende kommen. Denn wie in einer Redaktion kam der Zeitpunkt der Abgabe.

Das Projekt „Medien an der Schule“ ist ein Projekt der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung, das gemeinsam mit dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen und der Förde Sparkasse realisiert wird.