﻿Mission im Niger beendet: Elite-Soldaten zurück in Eckernförde

Eckernförde. Noch nie waren so viele Spezialkräfte der Bundeswehr als Einzelverband in einem solchen Einsatz: Bei Temperaturen von bis zu 45 Grad im Schatten hatte das in Eckernförde stationierte Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) als verantwortlicher Leitverband mehrere Jahre lang die Aufgabe, gemeinsam mit weiteren Einheiten aus Marine, Heer und Luftwaffe Soldaten im westafrikanischen Niger auszubilden. Und dass, obwohl der Einsatz für die Marine in einem eher untypischen Umfeld stattfand. Denn: Ihr Einsatzort „Camp Tillia“ lag in alle Richtungen mehr als 1000 Kilometer von der nächsten Küste entfernt.

Nach dem Ende der Mission sind die letzten Soldaten in den vergangenen Tagen nach Eckernförde zurückgekehrt. Am Montagmittag gab es im dortigen Marinestützpunkt einen feierlichen Rückkehrerappell mit Gästen aus Militär, Politik und Gesellschaft sowie dem Marinemusikkorps. Aus dem Bundestag waren Christine Aschenberg-Dugnus (FDP), Johann Wadephul (CDU) und Gereon Bollmann (AfD) zum Appell gekommen.

Rund 1000 Soldatinnen und Soldaten des KSM waren seit 2018 in insgesamt sechs Kontingenten für die Ausbildungsmission im Einsatz, die alle Beteiligten abschließend als Erfolg bezeichnen. Die KSM-Einheit habe gezeigt, dass „man sich auf die Frauen und Männer aus Eckernförde verlassen kann“, sagte Flottillenadmiral Sascha Helge Rackwitz zu den angetretenen Soldaten. Gemeinsam mit weiteren Einheiten aus Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis, Zentralem Sanitätsdienst der Bundeswehr oder dem Cyber- und Informationsraum habe man den Einsatz zu einem Erfolg geführt. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Rackwitz.

Kampfschwimmer in der Wüste

„Was Kampfschwimmer in der Wüste machen“, sei er in letzter Zeit von verschiedenen Gesprächspartnern gefragt worden, sagte Frank Martin Lenski, der als Stellvertreter des Inspekteurs der Marine und Befehlshaber der Flotte zum Appell gekommen war. Immer wieder habe er dieselbe Antwort gegeben: „Einen tollen Job und weil sie es können.“

Mit dem Appell endete die Joint Special Operations Task Force (JSOTF) „Gazelle“. Diese war ein Teil der European Union Training Mission (EUTM) Mali. Rund 200 Container, Fahrzeuge und Hubschrauber sind zum größten Teil bereits zurück nach Deutschland transportiert worden – in der Regel mit Chartermaschinen.

Aufgabe der Elitesoldaten aus Eckernförde war es, den nigrischen Partnerverband an vorderster Front auszubilden. Die deutschen Soldaten bauten vor Ort eine Schule für die künftigen Spezialkräfte des Niger auf, die dort auf den Kampf gegen Terrorgruppen und bewaffnete Banden vorbereitet werden. Zu dieser Schule gehören auch ein Lazarett sowie Sportanlagen.

Fregattenkapitän Sebastian Schuldt, Kommandeur des KSM, ist froh, dass alle seine Soldaten gesund zurückgekehrt sind, und sprach am Rande des Appells von einem nachhaltigen Einsatz. Durch den Aufbau des Ausbildungszentrums für die Streitkräfte des Niger seien diese jetzt gut auf ihre Operationen in den Konfliktregionen des Landes – vor allem an der Grenze zu Mali – vorbereitet.