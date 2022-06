Mit dem Eurocity von Rendsburg nach Prag: Preise, Service und mehr im Überblick

Rendsburg. Bislang endete die Fahrt mit dem Eurocity der Tschechischen Bahnen in Hamburg, nun fährt er weiter bis Rendsburg und Flensburg. Doch was hat der Eurocity zu bieten? Und was kostet die Reise von Rendsburg nach Prag? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Rendsburg – Prag: Um welche Zeit fährt der direkte Zug ab?

Die Kreisstadt wird international: Ohne Umstieg nach Berlin, Dresden oder Prag fahren, dieses Angebot machen die Tschechischen Bahnen ab sofort in Kooperation mit der Deutschen Bahn.

Der Zug startet täglich um 9.17 Uhr in Rendsburg (Neumünster 9.53 Uhr) und erreicht um 17.35 Uhr die tschechische Hauptstadt Prag. Damit beträgt die direkte Reisezeit zwischen beiden Städten 8 Stunden, 18 Minuten. In Berlin macht der Eurocity um 12.55 Uhr Station, in Dresden um 15.07 Uhr.

Aus Prag kommend verlässt der Zug in der Gegenrichtung um 10.25 Uhr die tschechische Hauptstadt und erreicht um 18.29 Uhr Rendsburg.

Eurocity nach Prag: Fahrradmitnahme, WLAN und mehr an Bord?

Reisende könnten das durchaus ähnlich sehen: Im Eurocity steht den Gästen WLAN zur Verfügung, außerdem können bis zu acht Räder mitgenommen werden.

Echte Stofftischdecken und elegant aussehende ballonförmige Lampen an den Plätzen locken die Reisenden in den Speisewagen: Dieser ist auch für sein reichhaltiges Angebot bekannt. Dort gibt es deftige Gerichte wie das Hähnchenschnitzel mit Bratkartoffeln (10,90 Euro) oder aber auch Couscous-Salat mit gebratenen Kürbiskernen und Schafskäse (5,90 Euro). Dazu ein tschechisches Budweiser (3,30 Euro).

Was kostet die Zugfahrt von Rendsburg nach Prag pro Person?

Wen spontan Appetit und Reiselust gepackt haben: Für die kommende Woche finden sich auf der Homepage der Deutschen Bahn noch Tickets ab 69,90 Euro pro Person bis Prag, zurück geht es bereits ab 49,90 Euro.

Eignet sich die Zugverbindung auch für Geschäftsreisen?

Arne Beck, Geschäftsführer von Nah.SH betont, dass mit der Verbindung erstmals die sogenannte Mittelachse über Schleswig, Rendsburg und Neumünster direkt an den Fernverkehr angebunden ist. Neben dem Tourismus hält er die Verbindung auch für Geschäftsreisende nach Berlin für bedeutsam. Denn für die Strecke braucht der Zug keine vier Stunden. „Damit haben wir eine hochattraktive Verbindung geschaffen“, sagt er.

Was kann man abseits der Bahnstrecke erleben?

Anke Samson von der Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH freut sich über diese erste internationale Verbindung jenseits von Dänemark. Sie verspricht sich eine Attraktivitätssteigerung von dem neuen Angebot. Denn: „Züge, die nach Prag fahren, fahren auch zurück“, sagt die Geschäftsführerin.

Sie selbst habe gerade den Elbe-Radweg befahren, kann sich vorstellen, dass Fahrrad-Touristen aus der Region dorthin fahren, Dresden oder die Sächsische Schweiz erkunden.

Und andere nach Rendsburg kommen, um am Nord-Ostsee-Kanal oder auf dem Ochsenweg zu radeln. "Viele Tschechen sind kulturinteressiert", sagt Samson weiter. Die tägliche Direktverbindung binde damit etwa kulturelle Angebote wie die Nordart in Büdelsdorf für Touristen besser an.