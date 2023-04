﻿Mit der Straße Rumohrholz fangen die Sanierungen an

Große Projekte werfen in Rumohr ihre Schatten voraus: Neben der Straße Rumohrholz soll auch der Sprenger Weg saniert werden. Knapp 200 000 Euro investiert die Gemeinde in die Infrastruktur.

Mehrere Straßen in Rumohr sollen saniert werden. Bürgermeister Thomas Langmaack zeigt auf defekte Stellen im Asphalt. Die Straße Rumohrholz soll als erste an der Reihe sein.

Rumohr. Die Sanierung von Gemeindestraßen war in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Rumohr ein großes Thema. Nach intensiven Diskussionen fiel die Entscheidung deutlich aus: Als nächste Straße soll Rumohrholz saniert werden.

Und zwar noch in diesem Jahr. „Die Entscheidung war deutlich, nach langen Jahren, in denen in Rumohrholz nichts passiert ist, soll in diesem Jahr noch mit der Sanierung begonnen werden“, fasste Bürgermeister Thomas Langmaack (Kommunale Wählergemeinschaft Rumohr, KWG) zusammen.

Gemeinde Rumohr hat rund eine Million Euro in der Rücklage

Langmaack weiß, wovon er spricht, schließlich lebt er selbst in der Straße. „Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der letzte Teil Ende der 60er-Jahre saniert. Seitdem ist dort nichts passiert“, so der Bürgermeister und zeigt dabei auf Löcher in der Asphaltdecke: „Im hinteren Bereich der Straße, die rund 900 Meter lang ist, hat man mit einem tiefer gelegten Wagen bereits Probleme.“ Daher sei eine Sanierung wichtig.

Bei der Maßnahme sollen drei bis vier Zentimeter der Deckschicht der Fahrbahn abgefräst werden. Danach wird eine neue Asphaltschicht aufgebracht. „Dann sollte der Zustand der Straße wieder gut sein“, so Langmaack.

Vor einigen Jahren hatte das Bauamt in Molfsee bereits den Zustand einzelner Straßen überprüft und auch notiert. Dabei wurde eines entschieden: „Es war uns in der Vergangenheit immer wichtig, dass der Zustand unserer Straßen und Wege immer so erhalten wird, dass der Unterbau in Ordnung ist“, betont Langmaack. Vor kurzem wurden Mitarbeiter des Bauamts Molfsee erneut aktiv und haben sich die Straßen in Rumohr erneut angesehen – mit gleichem Ergebnis, was die Prioritäten angeht.

Fest steht in dem Zusammenhang auch: „Straßen wie beispielsweise der Poggenkrugsweg wurden 2017 unter Zuhilfenahme von Fördermitteln bereits saniert“, erinnert der Bürgermeister. Für die nächsten Projekte hat die Gemeindevertretung 200 000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

„Wir hoffen natürlich, dass die Maßnahme noch in diesem Jahr umgesetzt werden können“, so Langmaack. Als Erstes werde ein Ingenieurbüro gesucht, das mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen beauftragt werden kann. Nach der Straße Rumohrholz soll auch der Sprenger Weg genauer unter die Lupe genommen werden. „Auch dort haben wir massive Schäden am Belag, auch dort wollen wir investieren“, erklärt Langmaack.

Abfräsen der Deckschicht, Aufbringen von neuem Asphalt

Auch die Straße Hüttenkratt ist im Fokus, aber wahrscheinlich wird sich die Maßnahme dort noch bis in das kommende Jahr ziehen. Ein großer Vorteil: „Wir haben auch in diesem Jahr wieder gut gewirtschaftet und können fast eine Million Euro in die Rücklage packen“, freut sich der Gemeindechef. „Damit haben wir als Gemeinde viel Gestaltungsraum“, freut sich Langmaack. Laut eigener Aussage sind es im Amt Molfsee nur noch Schierensee und Rumohr, die über derartig hohe Rücklagen verfügen. Und so kann es sich Rumohr auch leisten, die Straßen und Wege instand zuhalten. „Das ist für uns wichtig, damit die Infrastruktur in der Gemeinde in einem guten Zustand ist und auch bleibt.“