﻿Mit Video aus Eckernförde: So bunt war das Lichtermeer 2022

Farbe und Licht ohne Ende, feurige Highlights: Eckernförde hat das Lichtermeer 2022 zur Zeitumstellung so bunt wie nie zuvor gefeiert. Der Fackelzug zum Festplatz im Kurpark war einen Kilometer lang.

Eckernförde. So bunt, feurig, schillernd war Eckernförde noch nie wie beim Lichtermeer 2022. Die Nacht zum Sonntag, 30. Oktober, war ein leuchtendes Familienfest. Schon dem Fackelzug vom Hafen Eckernförde am Strand entlang zum Kurpark schlossen sich rund 1000 Menschen an – groß und klein, jung und alt.

„Das an sich schon ist das Hammer“, schwärmt Stephan Vollbehr, Veranstaltungsleiter der Eckernförde Touristik – und Marketing GmbH, als sie die Massen an der Holzbrücke im Hafen gegen 17 Uhr sammelten. Die Dämmerung gerade erst, als die ersten Familien die Fackeln, die sie an Ort und Stelle kaufen konnten, entzündeten und sich die Sicherheitshinweise von der Touristikcrew einschärfen ließen.