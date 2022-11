﻿Miteinanderfest und Baumpflanzung an der Grundschule in Molfsee

An den Grundschulstandorten Molfsee und Mielkendorf wurde am Freitag ein Miteinanderfest gefeiert. Die Kinder wünschten sich dabei Frieden und waren bei einer Baumpflanzung dabei.

Schulleiterin Wiebke Flor und die Grundschüler und Grundschülerinnen in Molfsee feierten ein Miteinanderfest und pflanzten dazu auch einen Baum.

Molfsee. Die Planungen begannen vor rund drei Jahren – doch dann machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Aber nun war es so weit: Die Grundschule Eidertal Molfsee feierte am Freitagvormittag ihr Miteinanderfest. Dabei wurde am Ende auch ein großer Baum gepflanzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Miteinanderfest stand auch das Miteinander unterschiedlicher Religionen im Mittelpunkt. Daher waren Gäste als Stellvertreter der unterschiedlichsten Gemeinden vor Ort: Pastor Orphée-Honorat Agbahey von der katholischen Gemeinde Kiel, Dr. Serafine Christine Kratzke von der Jüdischen Gemeinde in Kiel und natürlich Anke Wolff-Steeger, Pastorin im Ruhestand von der Kirchengemeinde Schulensee

Vertreter anderer Religionen waren Gäste in Molfsee

Interessierte Gäste waren neben Ommo Brant (CDU, Vorsitzender im Sozialausschuss) aber auch Bürgermeister Timo Boss (parteilos) und das Team um Sören Hackländer, der für den Baum und die korrekte Pflanzung zuständig war. Zuvor hatte ein Team vom Bauhof bereits beim Ausheben des Pflanzlochs geholfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Doch bevor es zum Baum ging, wurde gesungen und getanzt. „Miteinander ist das Zauberwort“, erklärte Schulleiterin Wiebke Flor, als sich rund 180 Grundschüler und Grundschülerinnen auf dem Schulhof versammelten.

Die jeweiligen Klassensprecher und Klassensprecherinnen durften am Mikrofon erzählen, wie und mit welchem Projekt die jeweilige Klasse sich beteiligt. Die einen hatten einen Traumfänger gebastelt, die anderen eine Perlenkette, eine weitere Klasse hatte Wünsche in eine Kugel gepackt.

Für die meisten Kinder war es wichtig, dass „nicht mehr gestritten wird“ und dass „es keinen Krieg mehr gibt“, so die Aussage der Grundschüler.

Wunsch nach Frieden war bei den Kindern präsent

„Eine wunderbare Idee“, lobte Dr. Serafine Christine Kratzke von der Jüdischen Gemeinde in Kiel. „In dieser Form habe ich das noch an keiner anderen Schule gesehen, tolle Sache“, freute sie sich über das Engagement der Schule. Zuerst wurde am Standort Molfsee gefeiert, danach ging es nach Mielkendorf, um auch dort einen Baum zu pflanzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wahl war auf einen Ginkgo-Baum gefallen, 500 Euro kostet ein Exemplar. „Der Baum ist rund 20 bis 30 Jahre alt“, erklärte Sören Hackländer, der den Baum mitgebracht hatte. Zum Jahrtausendwechsel erklärte das deutsche „Kuratorium Baum des Jahres“ Ginkgo biloba zum Mahnmal für Umweltschutz und Frieden und damit auch zum Baum des Jahrtausends.