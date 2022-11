Die Gettorfer Liedertafel lädt am Sonntag, 4. Dezember 2022, zum Weihnachtskonzert in die St. Jürgen-Kirche Gettorf ein. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass um 16.30 Uhr.

Bis Jahreswechsel wird noch geheizt in der Kirche Gettorf. Also sind noch Konzerte möglich. Die Gettorfer Liedertafel lädt zum festlichen zweiten Advent am 4. Dezember ein. Mitsingen ist erwünscht.

