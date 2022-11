﻿Herbstbelebung hebt die Nachfrage nach Arbeitskräften in Mittelholstein an

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sinkt im Vergleich zum Vormonat zwar leicht, aber im Vergleich zum Vorjahr steigt sie moderat an. Die Herbstbelebung ist deutlich erkennbar. Die Gründe.

Neumünster. Der Arbeitsmarkt in Mittelholstein im Oktober hat mit positiven und negativen Trends zu tun. Zum Vormonat sinkt die Zahl der Arbeitslosen leicht, aber im Vergleich zum Vorjahr steigt sie moderat an. Allerdings hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nach den Herbstferien wieder deutlich angezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Vergleich zum Vormonat wieder gesunken. Die Betreuung der ukrainischen Flüchtlingen seit Juni führt in den Jobcentern zu leicht steigenden Arbeitslosenzahlen“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

„Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Fachkräfte zu halten.“

Sie ergänzt: "Mit der Herbstbelebung ist die Nachfrage nach Arbeitskräften aktuell wieder angezogen. Trotz der Auswirkungen der aktuellen Krisen ist der Arbeitsmarkt robust. Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Fachkräfte zu halten."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Oktober 9.035 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 54 weniger als im September (minus 0,6 Prozent) und 123 mehr als ein Jahr zuvor (plus 1,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im September 4,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Fest steht in dem Zusammenhang laut Arbeitsagentur: Fachkräfte sind stark gefragt. Sie sind in der Regel seltener arbeitslos und verdienen besser. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter bieten umfangreiche Förderungen für den Erwerb von Teilqualifikationen oder neuen zukunftsweisenden Berufsabschlüssen an. Damit verbessern Teilnehmende ihre beruflichen Zukunftschancen deutlich.

Lesen Sie auch

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld I) beträgt im Oktober 2.947 Personen – 20 weniger als im September (minus 0,7 Prozent) und 210 weniger als vor einem Jahr (minus 6,7 Prozent).

Ein Grund für den Anstieg der gemeldeten Arbeitslosen zum Vorjahresmonat liegt im Übergang der geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung der Jobcenter. Aktuell werden in Mittelholstein 1.474 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 61 mehr als im vergangenen Monat und 1.437 mehr als vor einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind im Oktober 5.674 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – 143 weniger als im September (minus 2,5 Prozent) und 130 mehr als vor einem Jahr (plus 2,3 Prozent). Aktuell werden 1.153 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 65 mehr als im vergangenen Monat und 1.137 mehr als vor einem Jahr.

Rendsburg meldet 2.606 Arbeitslose

Arbeitslos sind darunter 534 (fünf mehr als im September und 529 mehr als im Oktober 2021), daher beträgt die Arbeitslosenquote im Oktober 4,0 Prozent. Im September lag sie bei 4,1 und vor einem Jahr 3,9 Prozent.

Im Bezirk der Geschäftsstelle Rendsburg der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Oktober 2.606 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – 89 weniger als im September (minus 3,3 Prozent) und 137 weniger als ein Jahr zuvor (minus 5,0 Prozent). Dort beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 5,0 Prozent. Im September lag sie bei 5,2 und vor einem Jahr bei 5,3 Prozent.