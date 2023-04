﻿Modellboot: Inoffizieller Weltmeister Jörn May kommt aus Bordesholm

Der Segelverein Bordesholm hat eine sehr erfolgreiche Mini-Folkeboot-Gruppe. Bei den Wettfahrten in Kühlungsborn wurde Jörn May zum dritten Mal deutscher Meister. Und zum zweiten Mal sicherte sich der Segler die inoffizielle Weltmeisterschaft.

Jörn May aus Bordesholm ist zum dritten Mal Deutscher Meister im Mini-Folkeboot geworden. Hier steuert er per Fernbedienung das Modellboot vom Steg des Segelvereins in Bordesholm.

Bordesholm. Zum dritten Mal nach 2016 und 2020 ist Jörn May aus Bordesholm in diesem Jahr deutscher Meister im Mini-Folkeboot geworden. Bei den Wettfahrten im Hafen von Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern sicherte sich der 54-Jährige zudem den Gold-Cup – der gilt unter Folkeboot-Modellschippern als inoffizielle Weltmeisterschaft. Diesen Titel errang May zum zweiten Mal.

In Bordesholm gibt es nach Angaben von Jörn May sechs Mini-Folkebootfahrer. „Die Gruppe ist von Rüdiger Rasmus gegründet worden. Ich bin bestimmt seit 2014 dabei.“ Europaweit gebe es nur wenige Menschen, die dieses Hobby pflegten. „Wir sind schon eine kleine Gruppe von Verrückten“, erzählt der Minibootschipper, als er seine „Harvey“ aus dem Kofferraum holt und sie per Fernbedienung im See in Bordesholm bewegt. Es handelt sich um einen Originalnachbau im Maßstab 1:7,68. In Schweden gebe es eine große Gruppe von Modellfahrern, in Norddeutschland seien es 20, in Berlin 15 und im Ruhrgebiet in Essen bis zu 30.

Mini-Folkeboot kann neu bis zu 2000 Euro kosten

Was ist am Mini-Folkebootfahren reizvoll? Jörn May muss nicht lange überlegen. „Das ist genauso, als würde man bei einer Regatta im großen Boot sitzen. Es geht um Taktik und Geschwindigkeit, die man über die Fernbedienung aufs Boot überträgt.“ Jörn May segelt auch am liebsten bei Wettfahrten mit dem Modellboot.

Zwischen 1000 und 2000 Euro koste ein Modellboot. Gebrauchte Schiffe gebe es aber auch schon für unter 1000 Euro. Der deutsche Meister aus Bordesholm segelt auch große Boote. Seit 1976 ist er Mitglied im Verein, hat auf dem Vereinsoptimisten gelernt und ist später Wettfahrten in anderen Bootsklassen wie Laser gesegelt.

Mini-Folkeboot: Meister Jörn May aus Bordesholm fährt auch größere Schiffe

Mittlerweile unternimmt Jörn May gerne längere Fahrten auf einem größeren Schiff. Das liegt im Hafen des Yachtclubs Strande, wo auch andere Vereinsmitglieder ihre Schiffe liegen haben. „In diesem Sommer ist wieder die dänische Südsee ein Ziel“, so der Bordesholmer.

In Kühlungsborn gingen in diesem Jahr vier Mini-Folkebootfahrer aus Bordesholm an den Start. Dank der Unterstützung durch den Yachtclub Kühlungsborn konnten an zwei Tagen 24 Wettfahrten bei meist sonnigem Wetter und viel Wind, aber gefühlten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gesegelt werden, so May. Die weiteren Platzierungen der Bordesholmer Segler: Christian Randig landet auf dem 11. Platz. Christian Diederich kam auf Rang 13 und Rüdiger Rasmus auf Rang 16.

Die Geschichte des Mini-Folkeboots Die Idee für das Mini-Folkeboot hatte der Hamburger Heino Peters im Jahr 1988. Seine Idee ist auf der Internetseite der Berliner Mini-Folkeboote zu lesen. Während einer Flaute könnte man Regatten mit den Minibooten segeln. Peters stellte damals auch die ersten drei Modellboote selbst her. Daraus entwickelte sich eine kleine Bewegung von Hobbyisten. Die erste Mini-Folkebootregatta fand 1989 in Berlin statt.

Freunde von Modellbooten sollten sich einen Termin vormerken: Am Sonnabend, 15. April, organisiert der Segelverein in Bordesholm eine Modellregatta auf dem See am Steg der Badestelle an den Seeterrassen – wenn die Witterungsbedingungen es zulassen. „Nach dem jetzigen Stand ist das der Fall“, so May. Beginn ist um 11 Uhr – drei bis vier Stunden dürfte auf dem Gewässer etwas zu sehen sein. Interessierte dürfen die Modellbootfahrer ansprechen, wenn gerade keine Wettfahrt läuft.

Der 50. Vereinsgeburtstag wird am Sonnabend, 10. Juni, auf dem Clubgelände an der Eidersteder Straße gefeiert. Dann will sich der Verein und vor allem seine Jugendabteilung vorstellen. „Wir sind dann natürlich mit unseren Modellbooten auch mit von der Partie“, so May.