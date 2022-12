﻿Modelleisenbahnmesse Rendsburg: „Da ist das Weihnachtsgeld gut angelegt!“

Jens Prager ist am zweiten Weihnachtstag mit seinem Sohn Thies in die Nordmarkhalle gekommen - einige Hundert Euro haben die Bordesholmer ausgegeben.

Proppenvoll war es am zweiten Weihnachtstag mittags in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Viele Gäste verlegten ihren Feiertagsspaziergang bei regnerischem Wetter zur Eisenbahnmodellbörse und legten ihr Geschenkegeld in neue Lokomotiven, Waggons oder Zubehör an.

