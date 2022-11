﻿Blackout nicht ausgeschlossen: Kreis Rendsburg-Eckernförde wappnet sich für Stromausfall

Der Katastrophenschutz im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird derzeit neu strukturiert. In einer Halle in Rendsburg stehen neben Notstromaggregaten auch die Einsatzfahrzeuge des Kreises. (Archivbild)

Rendsburg. Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde das Thema „Blackout“ bei der Feinabstimmung seines neuen Katastrophenschutzplans nach vorne gezogen. Dies bestätigte der zuständige Fachbereichsleiter Martin Kruse auf Anfrage. Noch im Dezember soll ein abschließendes Blackout-Konzept vorliegen. Darin werden Zuständigkeiten und Maßnahmen im Falle eines länger anhaltenden und gemeindeübergreifenden Stromausfalls beschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An dem Konzept arbeitet die Kreisverwaltung als zuständige Katastrophenschutzbehörde seit mehr als einem Jahr. Aus den Reihen der Kommunalpolitik hatte vor allem die Wählergemeinschaft WGK immer wieder auf die Dringlichkeit des Themas hingewiesen. Die Arbeiten an konkreten Einsatzplänen für weitere Schadenslagen wie Schnee und Sturm, Hochwasser, Chemieunfälle oder Cyber-Angriffe wurden im Kreishaus nun entsprechend zurückgestellt.

Katastrophenschutz: Konzept zum Blackout abgestimmt

„In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir in einer speziellen Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus den Stadtwerken und weiteren Energie-Experten zusammengesessen und die Feinplanung unseres Blackout-Konzeptes abgestimmt“, sagt Martin Kruse. Jetzt stünden Gespräche mit den kommunalen Behörden und den Feuerwehren vor Ort an. Denn: „Im Fall der Fälle ist nicht nur der Kreis gefordert“, unterstreicht Kruse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkret wird es dann darum gehen, welche Wehren und Einsatzkräfte welches Material wie zum Beispiel Generatoren vorhalten und wo diese bei Bedarf eingesetzt werden. Und auch, wie die Meldeketten innerhalb der Retter und bei den Hilfsorganisationen wie DRK und Johannitern greifen und wie die Menschen in Städten und Gemeinden informiert werden können. Denn klar ist: Ohne elektrische Energie keine Tankstellen, Supermarktkassen, Heizungen und – nach einigen Stunden – auch keine Mobilfunknetze mehr.

Martin Kruse, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen koordiniert die Untere Katastrophenschutzbehörde, die beim Kreis angesiedelt ist. (Archivbild) © Quelle: Paul Wagner

Im ersten Entwurf der Unteren Katastrophenschutzbehörde des Kreises heißt es dazu: „Folgenanalysen haben gezeigt, dass bereits nach wenigen Tagen im betroffenen Gebiet die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr sicherzustellen ist. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet.“

In einem ersten Schritt werden daher zwei Tankstellen – eine im Raum Eckernförde und eine im Raum Rendsburg – so ausgerüstet, dass sie auch ohne externe Stromversorgung Benzin und Diesel an Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei abgegeben können. Eine Tankstelle wurde bereits umgerüstet, die zweite werde in diesen Tagen fertig, sagt Kruse. Auch stehe jetzt fest, auf welche Supermärkte im Kreisgebiet der Krisenstab bei Bedarf zugreifen kann, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Krisenstab arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb

Im Rahmen einer Übung habe man das Szenario „Blackout“ im Krisenstab des Kreisverwaltung in diesem Jahr bereits einmal durchgespielt. Da das wichtige Katastrophenschutz-Team im Ernstfall über Tage einsatzbereit sein muss, wurden zuletzt weitere Beschäftigte der Kreisverwaltung für eine mögliche Mitarbeit geschult. Denn: „Wir müssen den Krisenstab fit machen für einen Drei-Schicht-Betrieb“, sagt Martin Kruse und ergänzt mit Blick aufs Personal: „Viel hilft viel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor wenigen Tagen hatte Deutschlands wichtigster Katastrophenschützer Ralph Tiesler, Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), in einem Interview erklärt, dass man im Winter mit regionalen Blackouts rechnen müsse. Die Versorgungssicherheit im Stromsystem ist laut Einschätzung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aber weiterhin hoch.

Dennoch müsse man sich auf weitere Herausforderungen einstellen, auch durch den möglichen, zunehmenden Einsatz von Heizlüftern, sagte eine Sprecherin gegenüber der dpa. Unter bestimmten Bedingungen seien lokale Überlastungen in den Stromverteilnetzen daher nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie auch

Auch im Nachbarkreis Schleswig-Flensburg ist das Thema „Blackout“ auf der Agenda. Denn: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Strom oder Gas zur Mangelware werden, ist eine deutlich größere, als zur Zeit vor dem Krieg“, sagt der dortige Landrat Wolfgang Buschmann. „Wir müssen uns daher jetzt vorbereiten.“

Aus diesem Grund wurden in Flensburg Anfang November kurzfristig mehrere Arbeitsgruppen mit allen notwendigen und fachkundigen Akteuren einberufen. Auch die Landeshauptstadt Kiel bereitet sich auf den Ernstfall vor: Anfang des Monats simulierte die städtische Feuerwehr einen 72-stündigen Stromausfall. Ein kritischer Punkt: Geschultes Personal.