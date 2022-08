﻿Molfsee hat noch Fragen zur Ämterfusion

Molfsee. Die geplante Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee beschäftigt die Debatten der ersten Sitzungen nach der Sommerpause. In Molfsee wurde während des Hauptausschusses intensiv über die vom Land angeforderte Stellungnahme der beteiligten Gemeinden diskutiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Am Donnerstag votierte die Gemeindevertretung einstimmig für die Stellungnahme.

„Die Fusion wird kommen, dennoch bleiben für Molfsee elementare Fragen bestehen“, fasst Hauptausschussvorsitzender Thiemo Lüeße die Arbeit und die Diskussionen zusammen. Dabei erkenne Molfsee an, dass Flintbek neuer Amtssitz wird. „Die Vorgabe, Flintbek als Sitz eines neuen Amtes vorzusehen, ist nachvollziehbar, da Flintbek landesplanerisch als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft ist“, steht daher auch in der Stellungnahme.

Bürgernahe Dienstleistungen müssen gut erreichbar sein

Aber: „Die bürgernahen Verwaltungsdienstleistungen müssen jedoch für alle Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar sein, auch mit dem ÖPNV“, so ein wichtiger Punkt der Stellungnahme.

Ganz wichtig auch für Lüeße: „Die vielfach zitierten Verflechtungsbeziehungen müssen aus Sicht der Gemeinde Molfsee auch unter dem Aspekt von Identitätsbildung als Amt für alle Bürgerinnen und Bürger des neuen Amtes gedacht werden.“ Gefordert werden daher auch ein bürgerfreundliches Angebot und ein guter Bürgerservice in Molfsee.

Im Fokus stehen für Molfsee auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. „Die Fusion beinhaltet neben dem Schwung des Neuen auch Sorgen und Ängste, das bedeutet aus unserer Sicht, dass ein wirklicher Neuanfang geschaffen werden muss, damit alle Mitarbeitenden konstruktiv mitgenommen werden können.“

Mitarbeitende sollen konstruktiv mitgenommen werden

Einen Kritikpunkt am Namen Amt Obere Eider gibt es. In Molfsee hat man eine Alternative: Amt Eidertal. In seiner Stellungnahme schlägt Molfsee daher vor, Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Amtsgebietes in die Namensfindung einzubeziehen.

Deutlich macht die Gemeinde in der Stellungnahme eines: Man sei zwar nicht „glücklich“ über den eingeschlagenen Weg, sich einer Fusion gegenüber aber nicht sperren wird. Für Thiemo Lüeße steht in dem Zusammenhang eines fest: „Wir als SPD haben bereits beim ersten Versuch der Fusion dafür gestimmt. Wir freuen uns, dass nun der Weg für eine Modernisierung der Verwaltungen und eine Bündelung der Kräfte frei ist.“