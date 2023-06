﻿MTV Dänischenhagen: Easyjet lässt Fußballerinnen zum zweiten Mal sitzen

Dänischenhagen/London. Es war der 30. Juni 2022, 21.30 Uhr, die Frauenmannschaft des MTV Dänischenhagen stand am Hamburger Flughafen und wartete auf ein Flugzeug, das nie kam. Der Flieger mit der Nummer EZY8635 der Fluggesellschaft Easyjet hatte erst Verspätung, dann wurde seine Ankunft abgesagt. Denn am Hamburger Nachthimmel herrscht ab 23 Uhr Flugverbot, um den Hanseaten den Schlaf nicht zu rauben.

Eigentlich wollte das Team um Trainer Jörg Wolter zu einem Freundschaftsturnier in den Londoner Süden reisen. Beim Old Tiffinians FC hatte eine Dänischenhagenerin während ihres Au-pairs trainiert. So kam die Einladung zustande. Die Vorfreude war groß, die Enttäuschung umso größer. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Treffen zu verschieben. Knapp ein Jahr später folgte vor Kurzem der zweite Versuch.

Wieder buchte Wolter einen Flug bei Easyjet. Die Airline fliegt nämlich in den Londoner Süden, wo auch der Tiffinians FC spielt. „Ich dachte mir, sowas passiert ja kein zweites Mal“, erzählt Wolter. Aber er hatte falsch gedacht.

MTV Dänischenhagen: Diesmal klappte die Hinreise nach London

Der Hinweg lief glatt. Diesmal waren sie mit 21 Menschen unterwegs. Der Flieger hob am Donnerstag, 8. Juni, ab und landete auch tatsächlich in London. Das Team konnte alle Programmpunkte nachholen, die im vergangenen Jahr geplant waren: eine Führung durch Stamford Bridge, ein Besuch auf einer Aussichtsplattform, ein Treffen an der Tower Bridge. Das Turnier fand statt, sogar die Freundschaftswimpel und Medaillen ließen sich wiederverwenden. Am Sonntag, 11. Juni, wollten Wolter und seine Spielerinnen dann die Rückreise antreten. Die Flugnummer lautete EZY8635.

Um 15 Uhr dann die Nachricht: Der Flug wird aufgrund von Wetterbedingungen abgesagt. „Naja, die Freude war nicht so riesig, man kann es sich vorstellen“, kommentiert Wolter. Sie fuhren trotzdem zum Flughafen, in der Hoffnung auf Hilfe. „Aber da arbeitet eigentlich nur noch Sicherheitspersonal. Ansonsten ist Self-Check-in und Self-Boarding.“ Schließlich holte ein Polizist einen Mitarbeiter von Easyjet aus einem Backoffice. Der erklärte, einen Rückflug für so viele Menschen gebe es erst wieder am Mittwochabend.

Rückreise gescheitert: MTV muss zwei Nächte länger in London bleiben

„Wir haben uns dann erstmal in zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt. Eine Hälfte hat sich ums Hotel gekümmert, eine um die Rückreise.“ Da es am Sonntag kein Zurückkommen gab, buchte sich das Team in zwei Hotels ein. Auch am Montag war die Rückreise unmöglich. Erst Dienstagmorgen, um 5 Uhr, fand sich ein Flug für 21 Reisende. Um 9.30 standen alle wieder wohlbehalten auf deutschem Boden.

Insgesamt mussten sie für Flug und Hotels 6500 Euro in Vorleistung gehen, verteilt auf fünf Kreditkarten, um die Limits nicht zu sprengen. Unterstützung von der Fluggesellschaft habe es erneut keine gegeben. „Man wird gänzlich allein gelassen“, sagt Wolter. Jetzt beginnt für ihn der Prozess des Reklamierens erneut – mit dem Vorteil, sich im Wirrwarr der Hotlines schon auszukennen. 2022 schrieb er schließlich eine Mail an den CEO von Easyjet persönlich. „Die Adresse hab ich ja noch.“

Schlussendlich will Wolter aber auch positiv denken: „In solchen Situationen zeigt sich der Zusammenhalt eines Teams. Von diesem Erlebnis werden wir sicherlich noch lange zehren, das vergisst man ja nicht so schnell.“ Und eine Konsequenz zieht Wolter auch: „Unseren nächsten Trip machen wir auf dem europäischen Festland.“ Ob er nochmal einen Easyjet-Flug bucht, müsse er sich genau überlegen.

