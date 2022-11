﻿MTV Dänischenhagen unterstützt mit „Förde Lütten“ benachteiligte Kinder

Dänischenhagen. Die Alten Herren des MTV Dänischenhagen haben schon öfter in ihrem Verein und in ihrer Gemeinde finanziell dort unterstützt, wo schnelle Hilfe nötig ist. So organisierten sie zum Beispiel sehr rasch nach Beginn des Kriegs in der Ukraine eine große Spendenaktion. Nun haben sie sich wieder engagiert – für Kinder.

Aus den Kieler Nachrichte erfuhren sie vom Verein „Förde Lütten“. Dieser unterstützt Mädchen und Jungen, die es nicht so einfach im Leben haben. Prominente Initiatoren sind unter anderem Fußballer Fin Bartels und der frühere Torwart Philipp Reinhold.

Dänischenhagen: Hilfe für Kinder

"Da war eigentlich die Idee schon geboren, und nachdem ich dann Fin Bartels auf einer Feier getroffen habe, war klar: Wir machen was!", sagt Heiner Heeren von den Alten Herren des MTV Dänischenhagen.

„Die Erkenntnis, dass wir selbst eine unbeschwerte Kindheit hatten und nun selbst Familienväter sind, hat in uns den Wunsch geweckt, auch denen schöne Momente zu bescheren, die es aus unterschiedlichsten Gründen nicht so gut getroffen hat“, sagt Fin Bartels zum Vereinszweck und zur eigenen Motivation.

Initiative „Förde Lütten“ profitiert

Zunächst wurde vom MTV Dänischenhagen eine Spende über 250 Euro aus dem Überschuss einer Mannschaftsaktion an den Verein „Förde Lütten“ übergeben. Auf der Jahresversammlung wurde dann eine weitere Spende in Höhe von nochmals 250 Euro beschlossen.

MTV-Kicker Jörg Wohlert erläutert dazu: „Eine Initiative wie Förde Lütten bündelt auf ganz unkomplizierte Weise das Engagement unterschiedlichster Akteure. Dieses Netzwerk unterstützen wir gerne.“