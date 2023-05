﻿Pfingsten: Tausende Besucher in und an den Mühlen erwartet

Rieseby. Mühlenfans fiebern dem Tag entgegen: Am Pfingstmontag, 29. Mai ist wieder Mühlentag in Schleswig-Holstein und in der Region öffnen viele Mühlen und laden zum Fest ein. Darunter zwei besondere Mühlen in Rieseby und Kappeln, bei denen sich ein Besuch am Mühlentag lohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mühle „Anna“ in Rieseby hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Wenige Meter von der jetzigen Mühle entfernt stand ihr Vorgängerbau, der 1910 einem Feuer zum Opfer fiel, kurz nachdem der neue Pächter August Mordhorst den Pachtvertrag unterschrieben hatte.

Das macht die Mühle „Anna“ in Rieseby so besonders

Nach dem Unglück begann er sofort mit dem Bau einer neuen Mühle. Er konnte die Holländermühle „Anna“ in Westerhever auf der Halbinsel Eiderstedt übernehmen. Da die alte „Anna“ von Westerhever aber ein Erdholländer war, baute er zunächst einen dreigeschossigen Unterbau mit einer Galerie, direkt an das Haus des Müllers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann ließ er den Erdholländer aus dem Jahr 1786 auf den Sockel heben. Auch Teile der „Grünen Mühle“ aus Borby fanden in Rieseby Verwendung. 1911 war der Bau fertig. Damit ist die Mühle „Anna“ oder besser gesagt ihr Unterbau die jüngste Windmühle in Schleswig-Holstein. Bis 1978 war die Mühle in Betrieb. Ein neuer Besitzer ließ Wohnungen einbauen und vermieten. Das Innenleben der Mühle ging dabei weitestgehend verloren. Danach verfiel die Mühle. Eine private Initiative gründete sich, um sie zu retten.

Gemeinde Rieseby kaufte 1991 die Mühle

Dazu kaufte die Gemeinde Rieseby 1991 die Mühle. Der aus der privaten Initiative hervorgegangene Verein für Museums- und Chronikarbeit Rieseby kümmerte sich um die Restaurierung, ein Förderverein sammelte Spenden. Die eigentliche Arbeit wurde und wird bis heute von Mitgliedern des Vereins erledigt.

Peter Märten, einer der beiden Vorsitzenden, der einen großen Teil seiner Freizeit in der Mühle verbringt, ist deshalb immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern: „Junge Rentner mit handwerklicher Begabung können wir immer brauchen“, sagt er. Denn auch wenn die Mühle seit dem Herbst 1997 vollständig restauriert ist, gibt es immer etwas zu reparieren. Zudem muss der Außenbereich gepflegt werden und die mehr als 3000 Exponate des Heimatmuseums müssen regelmäßig entstaubt werden: Fundstücke aus der Stein- und Eisenzeit, Schmiede-, Stellmacher- und Schuhwerkstätten, eine alte Küche, Trachten bis hin zu einem alten Mikroskop und Sammlungen von historischen Spinnrädern, Schreib- und Rechenmaschinen.

Und es werden Leute gebraucht, die die Mühle für Besucher öffnen und Führungen übernehmen. Denn in der Mühle und den Nebengebäuden haben die Hobby-Müller ein Heimatmuseum eingerichtet. Am Mühlentag 2023 kann das Museum besucht werden, Führungen sind an diesem Tag angesichts der rund 1000 erwarteten Besucher nicht möglich. Zu eng sind die Räume.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erwartet Besucher beim Mühlentag 2023 in Rieseby

Der Mühlentag 2023 in Rieseby beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Göpelschuppen. Im Anschluss ist ein Programm für alle Generationen auf dem Mühlengelände geplant. Die Schmiede wird ins Freie verlegt. Das Schmieden und andere alte Handwerke werden vorgeführt. Eine Schäferin kommt mit einigen Schafen zu Besuch. Auch eine Ponystute mit Fohlen wird zu Gast sein. Im Backhaus wird Brot gebacken. Der Reingewinn kommt der Erhaltung der Mühle zugute. Im alten Mühlenhaus ist ein kleines Atelier eingezogen. Dort bieten Heidi und Holli Schröder „Bilder und Besonderes“.

„Amanda“ in Kappeln die höchste Mühle in Schleswig-Holstein

Die 1888 errichtete Holländermühle „Amanda“ in Kappeln – auch dort war der Vorgängerbau einem Feuer zum Opfer gefallen – ist mit 32 Metern Höhe die höchste Mühle in Schleswig-Holstein. Die Kombination der Getreidemühle und der Sägemühle unter einem Dach ist einzigartig. Die Mühle konnte wahlweise mit Wind oder mit einer Dampfmaschine angetrieben werden.

Die Getreidemühle war bis 1964 in Betrieb. Seit 1977 befindet sich die Mühle in städtischem Besitz. Die historische Sägemühle ist noch in Betrieb, auch wenn sie heute nicht mehr vom Wind der Mühle angetrieben wird, sondern von Strom. Das Sägewerk wird von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung betrieben, kann als technisches Museum aber auch besichtigt werden. Menschen mit Handicap stellen dort Holzbänke her. In der Mühle „Amanda“ ist die Tourist-Information untergebracht und ein Trauzimmer. Von der Galerie aus haben Besucher einen guten Blick über die ganze Stadt Kappeln.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mühlentag öffnet die Mühle in Kappeln von 10 bis 17 Uhr. Die Azubis der Tourismus-Marketing-Organisation haben ein Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt. Kinder können Mühlen ausmalen. Es gibt eine Mühlenrallye, ein Glücksrad, ein Schätzspiel und das Spiel „Mühle“ in einer XXL-Version. Außerdem beginnen um 13, 14 und 15 Uhr Mühlenführungen, für die keine Anmeldungen erforderlich sind.

KN