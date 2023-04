﻿Was das Freilichtmuseum Molfsee im Mai zu bieten hat

Molfsee. Die Bildtapete im Haus Schmielau, die Ausstellung im Jahr100Haus oder einfach mal in das Thema Imkerei schnuppern: All’ diese Dinge stehen auf dem Mai-Programm im Freilichtmuseum Molfsee – Landesmuseum für Volkskunde. Ein Highlight ist der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, 9 bis 18 Uhr, an dem sich die Windmühlen drehen sollen.

Am Sonntag, 7. Mai, steht ab 14 Uhr in einer Sonderführung das Thema „Ansichten von Nordamerika. Die Bildtapete im Haus Schmielau“ im Mittelpunkt. Die feine Panoramatapete präsentiert Sandra Johannsen in ihrer Führung. Die Kosten betragen 3 Euro plus Eintritt. Anmeldung unter Tel. 0431 65966-22.

Führung zur Bildtapete aus Nordamerika im Landesmuseum für Volkskunde

Am Sonntag, 14. Mai, dreht sich in einer Sonderführung ab 14 Uhr alles um „Ein Jahr100. Highlights der Ausstellung“ und damit um Objekte wie die olympische Fackel oder alltägliche, banale Dinge wie einen Melkschemel. Gleichzeitig steht eine Familienführung von Liesel Lodde-Schettel auf dem Programm mit dem Thema „Kinderleben in Nordfriesland vor langer Zeit.“ Für beide Veranstaltungen gilt: Kosten 3 Euro plus Eintritt, Anmeldung unter Tel. 0431 65966-22 empfohlen.

Am Donnerstag, 18. Mai, gibt es ab 14 Uhr Informationen zum Thema Imkerei: Die Honigbiene ist das kleinste Nutztier des Menschen, aber von großer Bedeutung. Daher gibt es eine kleine Zeitreise zum Thema Bienen und Imkerei. Auch da ist eine Anmeldung unter Tel. 0431 65966-22 empfohlen, Kosten: 3 Euro plus Eintritt.

Freilichtmuseum Molfsee: Deutscher Mühlentag am Pfingstmontag

Am Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr, steht ein Rundgang unter dem Motto „Gärten – Buntes hinter Zäunen“, dabei wird gezeigt, welche unterschiedlichen Gartentypen einst in den ländlichen Gegenden Schleswig-Holsteins üblich waren. Kosten: 3 Euro plus Eintritt. Anmeldung empfohlen unter Tel. 0431 65966-22.

Am Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, stehen auch im Freilichtmuseum Molfsee von 10 bis 17 Uhr die Mühlen im Mittelpunkt. Für den Vormittag ist ein Gottesdienst unter freiem Himmel geplant – der Eintritt dafür ist frei.