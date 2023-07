﻿Wie wurden Frauen in Rendsburg auf das Leben in ehemaligen Kolonien vorbereitet?

Rendsburg. Kolonialismus, Nationalsozialismus und Emanzipation – es sind große Themen, die in der neuen Sonderausstellung in den Museen im Kulturzentrum Rendsburg behandelt werden. Es geht um die Koloniale Frauenschule Rendsburg, in der zwischen 1927 und 1945 Frauen für ein Leben in den ehemaligen deutschen Koloniegebieten ausgebildet wurden.

Bis Sonntag, 8. Oktober, ist die Sonderausstellung in den Museen im Kulturzentrum zu sehen. Die Inhalte behandeln die ambivalenten Frauenbilder an der Kolonialen Frauenschule, die Lerninhalte und den Einfluss der rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten.

Außerdem will Ausstellungskuratorin Joana Schröder zum kritischen Nachdenken über den deutschen Kolonialismus anregen. Sie hat die Sonderausstellung als Abschlussarbeit ihres Volontariats in den Museen im Kulturzentrum konzipiert und organisiert.

Ausstellungskuratorin Joana Schröder zur Kolonialen Frauenschule Rendsburg

Im Kurzinterview spricht Joana Schröder über die Motivation der Schülerinnen und warum es so wichtig ist, über den deutschen Kolonialismus zu sprechen.

Wer waren die Frauen, die die Koloniale Frauenschule in Rendsburg besuchten und was motivierte sie?

Joana Schröder: Die meisten Frauen, die die Schule besuchten, waren durch Abenteuerlust und eine Vorstellung von Freiheit, die sie in den ehemaligen Kolonien erwarten würde, motiviert. Sie wollten mit einer Auswanderung den traditionellen Geschlechterrollen der Weimarer Republik entfliehen.

Postkarten baumeln von der Decke: Die Ausstellung zur Kolonialen Frauenschule in Rendsburg widmet sich auch der Motivation der Frauen, die die Schule besuchten. © Quelle: Daniela Weichselgartner

Für die Ausbildung wurden bürgerliche Frauen bevorzugt. Die Schulgebühren waren nicht ganz billig. Einige auslandsdeutsche Familien aus Übersee schickten ihre Töchter nach Rendsburg. Viele der Schülerinnen stammten zudem aus Familien von Kolonialpolitikern oder Kolonialveteranen.

Welche Aufgaben und Lebensrealitäten erwarteten die Frauen in den Kolonien?

Tätigkeiten, die die Frauen auf den Farmen in zum Beispiel Afrika gebrauchen könnten, wie Tropenmedizin, Hauswirtschaft, Landwirtschaft und vieles weitere, sollten sie an der Kolonialen Frauenschule lernen. Besonders eindrucksvoll sind Bilder, die von den Frauen während des Unterrichts gemacht wurden. Sie zeigen Frauen bei dynamischen Sportübungen, im Labor, beim Schlachten, beim Reitunterricht und beim Schießen.

Häufig tragen die Frauen Hosen. Ein emanzipatorisches Moment lässt sich erkennen. Viele Fotos aus den Kolonialgebieten zeigen sie aber in Kleidern, am Nähen und in der Stube sitzen. Die Männer waren hingegen mit Gewehren und in der Öffentlichkeit zu sehen.

Warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema deutscher Kolonialismus zu beschäftigen?

Der deutsche Kolonialismus hatte erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Gebiete in Afrika, im Pazifik und in Asien. Diese sind noch bis heute spürbar, wie zum Beispiel in politischen Strukturen, wirtschaftlichen Ungleichheiten und sozialen Dynamiken.

Durch die Beschäftigung mit dem deutschen Kolonialismus können wir die historischen Ursprünge dieser Probleme erkennen und mögliche Lösungsansätze diskutieren. Außerdem ist es ein wichtiger Schritt, um Verantwortung für vergangenes Unrecht zu übernehmen und Leid, Unterdrückung und Ausbeutung anzuerkennen.

Für Museen ist aber auch ein kritischer und transparenter Umgang mit der eigenen Geschichte wichtig. Woher kommen die gesammelten Objekte? In welchen Kontexten und mit welcher Intention wurden sich die Objekte angeeignet – zum Beispiel als Schenkung, durch Raub oder Handel? Museen sind Orte des kritischen Denkens und der Reflexion. Meine Ausstellung soll eine Plattform dafür bieten.

