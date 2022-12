﻿Solisten des Queen-Musicals kommen nach Eckernförde

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Nortorf und Hohn

Die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht nach zwei Einbrüchen in Nortorf und Hohn Zeuginnen und Zeugen. In einem der Fälle drangen die Täter in ein Einfamilienhaus ein, im anderen Fall scheiterten sie an der Tür. Beute machten sie nicht.